Gran recaudación del IES La Vaguada de Zamora en su Semana Solidaria

Los alumnos del IES La Vaguada recaudan más de 300 euros para Red SOS Refugiados Europa

Semana Solidaria en el IES La Vaguada

Semana Solidaria en el IES La Vaguada

Semana Solidaria en el IES La Vaguada / Víctor Garrido y Alba Prieto

B. Blanco García

B. Blanco García

Es un proyecto más que consolidado en el IES La Vaguada. Cada febrero, alumnos y profesores se vuelcan con su Semana Solidaria, que sirve no solo para traer a las aulas la realidad de muchos colectivos vulnerables, sino también para proponer iniciativas propias con las que se recaudan fondos para alguna ONG.

Este año, la Pasarela Solidaria, donde alumnos y profesores desfilan con ropa de segunda mano que también se pone a la venta, ha sumado nada menos que 305 euros, donación que ya se ha entrado a los responsables de Red SOS Refugiados Europa, los beneficiarios de este año.

1. Los alumnos del IES La Vaguada hacen cola para la chocolatada. 2. Una de las modelos de la Pasarela Solidaria. 3. Charla sobre la emigración, de Cruz Roja Zamora. 4. Dos compañeras salen juntas a desfilar con modelos de ropa sostenible. | Víctor GARRIDO

Entrega del cheque a la ONG Red SOS Refugiados Europa. / Cedida

A esta cantidad también ha ayudado la ya tradicional chocolatada del último día, a la que no falta ni un alumno para terminar de la manera más dulce -y solidaria- posible una semana en la que diferentes entidades y organismos se acercan al instituto para impartir interesantes charlas.

Es el caso de Cruz Roja Zamora, que este año acudió con testimonios de emigrantes, explicando también la labor diaria que desarrollan con este colectivo. También en primera persona los alumnos pudieron escuchar las experiencias de presos de Topas, sin olvidar talleres organizados por el Comité Antisida Zamora, charlas de Cáritas o la conferencia de Víctor Miravalles, bombero forestal.

En esta Semana Solidaria no faltó, como cada año, la campaña de donación de sangre y la recogida de productos a favor del Banco de Alimentos.

Múltiples actividades en las que se vuelcan no solo alumnos y profesores, sino también la asociación de padres y voluntarios, a los que la organización agradece su colaboración y espera repetir éxito en la próxima edición.

