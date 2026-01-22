Un "show cooking" muy especial fue el que vivieron los alumnos del CIFP Ciudad de Zamora, con la visita del chef Juan Carlos Benito, quien les descubrió la mejor manera de cocinar —y disfrutar— de uno de los productos estrella de la gastronomía de Castilla y León, como es el torrezno de Soria, que tiene Marca de Garantía desde hace más de doce años.

Clase magistral del torrezno en el CIFP Ciudad de Zamora. / Victor Garrido

Una treintena de futuros cocineros aprendieron los secretos de esta delicia del cerdo con uno de los maestros de la cocina con mayor conocimiento del torrezno de Soria, como ha demostrado en eventos de la talla de Madrid Fusión.

Diferentes formas de disfrutar del torrezno

Él fue el encargado de mostrar a los estudiantes cuál es la forma correcta de preparar este producto, con siete platos diferentes. Desde la manera tradicional hasta las "almitas" de torrezno, finas láminas a las que también se las conoce como virutas de matanza.

La innovación gastronómica puede llegar a un producto 100% tradicional, como demostró Benito en los fogones del CIFP Ciudad de Zamora, elaborando un tataki de torrezno de Soria con higo y rúcula, un torrezno confitado con crema de yuzu y su corteza o una vichyssoise de torrezno de Soria con aceite de cítricos.

Degustar las creaciones

Los alumnos tuvieron la suerte de poder degustar cada una de las elaboraciones, para finalizar con un breve coloquio sobre este producto, destacando sus virtudes, explicando las diferentes técnicas de cocinado, sus posibles transformaciones innovadoras y su valor nutritivo.

"Es una forma de destacar a un producto que siempre ha estado en la tradición gastronómica castellano y leonesa y que hoy se alza, por méritos propios, a restaurantes de estrella Michelin", señalan desde la Marca de Garantía Torrezno de Soria, encargada de este evento educativo y culinario.

El torrezno de Soria conquista los fogones zamoranos

"Los objetivos de esta masterclass es que los alumnos de hostelería y futuros restauradores y hosteleros descubran el potencial gastronómico del torrezno de Soria y que conozcan qué hay detrás de la Marca de Garantía que lo ampara, fundamentalmente, el compromiso de un grupo de empresas cárnicas sorianas con su historia, su cultura y su tierra a través de un producto gastronómico", resume la organización.

La Marca de Garantía Torrezno de Soria suele hacer este tipo de acciones con gran éxito, para dar a conocer uno de los grandes embajadores de la cocina de la comunidad, un producto "que, poco a poco, se está abriendo las puertas a los mejores restaurantes de España y convirtiéndose no solo en un aperitivo selecto, sino en un ingrediente más en la alta cocina española", concluye.