Quince años buscando a los mejores empresarios virtuales

El concurso Young Business Talents, que busca entre jóvenes preuniversitarios de toda España encontrar a los mejores empresarios virtuales, gracias a su programa de simulación, llega este curso a su décimo quinta edición.

Zamora lleva varios años presentándose a este concurso, con resultados más que satisfactorios, puesto que algunos grupos han llegado a la final e incluso ganado en alguna de las categorías. En esta edición, son 47 participantes los que se presentan al certamen, repartidos entre los centros IES Aliste de Alcañices (11 alumnos), IES Fuentesaúco (9), IES González Allende de Toro (6), IES Los Sauces de Benavente (13) e IES Maestro Haedo (8).

Final del Young Business Talents en Madrid. / Cedida

Estos zamoranos se suman a los 893 jóvenes de 32 centros educativos de Castilla y León que se afanarán en ir superando etapas de un concurso que enfrenta a un total de 11.187 estudiantes de más de 400 institutos de toda España.

Superar fases hasta llegar a la final

Por delante, todos tienen el reto de demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para alcanzar el título de "Mejor Empresario Virtual de España" y conseguir una plaza en la final nacional de esta iniciativa educativa organizada por Abanca y Praxis MMT, que se celebrará en Madrid el próximo mes de abril.

Durante las próximas semanas, y hasta hacerse un hueco en la final, los equipos participantes tienen que dirigir sus propias empresas del sector de la alimentación, esta vez especializada en la venta de productos lácteos, para intentar llevarlas al éxito.

Final del Young Business Talents en Madrid. / Cedida

Para conseguirlo, utilizarán un avanzado simulador de gestión empresarial, donde los alumnos tienen que tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas, con el objetivo de obtener los máximos beneficios económicos frente al resto de competidores.

Auténticos directivos

Este programa educativo permite a los participantes convertirse en auténticos directivos, viviendo en primera persona la gestión de una empresa y enfrentándose a un entorno competitivo que reproduce de manera realista las dinámicas del mercado. "Aprenden lo mismo que se hace en las empresas reales, como analizar, planificar, ejecutar y controlar, a la vez que desarrollan habilidades de dirección y gestión en los negocios", se señala desde la organización.

Para poder competir, los centros docentes han recibido de manera gratuita los simuladores empresariales desarrollados por Praxis MMT, los mismos que se utilizan también en escuelas de negocio, universidades y empresas punteras de todo el país.

La final en Madrid acogerá a 75 equipos y los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados a profesores y estudiantes, además de diplomas acreditativos.