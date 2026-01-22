La primera experiencia de voluntariado de estos jóvenes universitarios

Es uno de los trabajos de la asignatura de Procesos Educativos del primer curso de Educación Infantil y del doble grado de Infantil y Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus Viriato que ya está más que consolidado. Este proyecto de aprendizaje y servicio vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) une a la universidad con diferentes ONG de Zamora que trabajan con niños, como son Cruz Roja, Cáritas Diocesana, Liga Zamorana de la Educación, Menesianos y Fundación Secretariado Gitano.

Una lista que se ha ido ampliando en los últimos años, lo que demuestra que desde las asociaciones también hay interés por esta experiencia.

La profesora y promotora de esta iniciativa, María José Hernández, destaca que la respuesta por parte del alumnado este año ha sido muy positiva. "Creo que es el curso que más gente se ha unido, porque se trata de una actividades voluntaria".

Pasar las tardes ayudando

Y es que la participación requiere estar varias horas por la tarde en las ONG participantes, donde, aparte de ayudar a los niños con los deberes del día a día y organizar actividades lúdicas, desarrollan un proyecto con ellos trabajando alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Varias alumnas de Educación presentan su trabajo. / Alba Prieto

La experiencia es tan gratificante que aproximadamente el 40% de los alumnos que realiza este proyecto se anima a seguir con el voluntariado, según calcula la profesora.

Una de ellas es Laura Almaraz, quien ha comenzado este año el doble grado en el Campus Viriato. Ella ha sido voluntaria durante el primer trimestre del curso en uno de los centros de apoyo al menor que gestiona Cáritas.

Un experiencia enriquecedora

"Lo elegí casi al azar, pero me ha parecido una experiencia súper enriquecedora. Me he sentido muy bien acogida y, poco a poco, los niños se han ido abriendo, cuando iban cogiendo confianza", relata. Desde acompañar a la hora de la merienda hasta ayudarles con el estudio, esta primera experiencia como voluntaria le he marcado para seguir "sin que sea una obligación, como sucedía hasta ahora, al tratarse de un trabajo de clase", apunta.

Presentación de los trabajos sobre los ODS en clase. / Alba Prieto

Tras esta actividad de inicio de curso, reconoce que es un proyecto muy positivo "para una carrera como la nuestra, que tiene que ser muy práctica, no solo aprender de teoría. Me parece esencial poder tomar contacto con niños desde el primer año de grado, porque son experiencias que nos ayudarán en el futuro", afirma.

Observar el progreso de los niños

Su compañero Juan de la Cruz Gamazo, agradece los valores que le han inculcado sus padres para poder apreciar todavía más esta experiencia. Por circunstancias personales, él se incorporó al proyecto en noviembre, pero en Menesianos Zamora le recibieron con los brazos abiertos y pudo observar el progreso con los niños, a los que, sobre todo, ayudaba con sus tareas de inglés, gracias a sus estudios previos. "Cuando ves que estás ayudando y que les motiva verte allí, que te preguntan y se interesan por lo que les cuentas, uno se siente muy realizado", reconoce.

Un momento de la puesta en común del proyecto. / Alba Prieto

Una experiencia que considera "indispensable" para poder desarrollar después la profesión docente. "Creo que debería haber más experiencias de este tipo durante la carrera, más allá de las asignaturas de estudio puro. Vamos a ser maestros, así que la relación con los niños es necesaria", justifica. Y, en el caso concreto de trabajar en las ONG, se añade el poder tratar con menores vulnerables, "con diferentes problemas que no vemos con alumnos en las aulas durante las prácticas", compara.

Como Laura, él también está decidido a continuar con una labor de voluntariado más allá de este proyecto de la facultad. "Si hay oportunidad, todo el mundo debería tener esta experiencia, porque se hace una labor preciosa y es una ayuda tanto para ellos como para uno mismo", invita.