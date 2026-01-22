La Junta tramita la incorporación de nuevas dobles titulaciones de FP
El objetivo es ofrecer a los jóvenes una formación adaptada al mercado de trabajo de Castilla y León
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas; Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica; Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Técnico Superior en Integración Social y Técnico Superior en Mediación Comunicativa; y Técnico Superior en Marketing y Publicidad y Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
Estas son las dobles titulaciones que la Junta está tramitando con el objetivo de ofrecer una oferta formativa "ajustada y adaptada" a las necesidades de personal cualificado y de competencias profesionales del mercado de trabajo en Castilla y León.
Dichos estudios tendrán una duración de tres años y, una vez superados los tres cursos, el proyecto intermodular y la formación en una empresa u organismo equivalente, se obtendrán las dos titulaciones.
Además, si se superan todos los módulos del primer y segundo curso, junto con el proyecto y la formación en empresa, se obtendrá ya una titulación.
