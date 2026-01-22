Un festival de títeres con Xoxé Ballesteros como invitado estrella

Los niños y niñas del CRA Valle de Valverde habían escuchado muchas veces la historia de "Tío Lobo", pero nunca contada, a través de los títeres, por su autor, Xoxé Ballesteros, quien no dudó en acercarse hasta la localidad zamorana de Burganes de Valverde para ver con sus propios ojos el gran trabajo que los maestros realizan en este centro rural, a través de su compañía de títeres, bautizada como Titiritando.

Se trata de una propuesta en la que participan profesores y alumnos, quienes ensayan cada curso para poder estrenar varias obras. Precisamente "Tío Lobo", de la famosa editorial de literatura infantil Kalandraka, es una de sus historias más representadas. La visita de su autor se celebró por todo lo alto, aprovechando para estrenar nada menos que cuatro obras de títeres.

Los refranes, a escena

"El medio pollito y el medio real", cuento tradicional de Antonio Rodríguez Almodóvar, fue adaptado por los alumnos de 5º y 6º de Primaria con su profesora Pilar. Una historia que plagaron de un sinfín de refranes "que venían que ni pintados", aseguran desde el colegio.

Un momento de la jornada cultural en el colegio de Burganes de Valverde. | cedida

Por su parte, los estudiantes de 2º, 3º y 4º de Primaria salieron al escenario junto a su profesora Mari Ángeles para representar otro famoso cuento de la editorial Kalandraka, "La casa de la mosca Fosca", de Eva María Mejuto Rial. Para esta ocasión, además, se estrenó vestuario inspirado en las ilustraciones de Sergio Mora.

"Pilocha" con los más pequeños

Los más pequeños también participaron en este singular festival de títeres. La profesora Henar guió a los alumnos de 1º de Primaria y de la etapa de Infantil, que interpretaron de una forma muy divertida el cuento "Pilocha", de Maita Cordero.

Representación con títeres de «Tío Lobo», con la presencia de su autor. | cedida

Por supuesto, y como homenaje al invitado estrella de esta gala, "Tío Lobo" también fue representado, con la colaboración estelar de su autor en el papel protagonista, un feroz animal que ese día estrenó pantalones, jersey y calzoncillos confeccionados por Yoli, la profesora costurera. Además, para rendir homenaje a Xoxé, se estrenó uno de sus cuentos más célebres y premiados, "El pequeño conejo blanco".

Un broche de oro

Regaló finalmente el autor a todo el público la narración del cuento "A qué sabe la Luna", famosa historia de Michael Greniec, además de cantar la canción "Luna". Un broche de oro perfecto, puesto que el colegio está inmerso este curso en un proyecto sobre el espacio.

Además, para los profesores, Xoxé Ballesteros y Manuela Rodríguez impartieron una formación literaria, apoyándose en decenas de cuentos para usar en el aula.

De esta jornada "inolvidable" también pudieron disfrutar las familias del centro, que siempre apoyan este tipo de actividades, junto a responsables del CFIE de Benavente y la Dirección Provincial de Educación.