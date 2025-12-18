Toni Nadal, en Zamora: "No todos vamos a ser números uno, pero sí dar la mejor versión de nosotros mismos"
Zamora fue la última parada del exentrenador Toni Nadal en su gira por Castilla y León con la Jornada sobre Educación en Valores, organizada por la Junta para los estudiantes
B. Blanco García
Zamora fue la última parada de la Jornada sobre Educación en Valores, organizada por la consejería por toda la comunidad, con el objetivo de mostrar a los jóvenes estudiantes la importancia del respeto, la solidaridad o el pensamiento crítico, en esta edición a través de los conocimientos de Toni Nadal, el que fuera entrenador del número uno del tenis mundial.
Nadal era presentado en Zamora por el director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis Domingo González, quien subrayó a los presentes que la conferencia que estaban a punto de escuchar sería "una de las clases más importantes del curso, porque os puede preparar para la vida, que no solo se afronta con conocimiento, sino también con actitudes", detalló.
El secreto para el éxito
También alertó sobre la búsqueda de los mejores referentes —algo a lo que las redes sociales ayudan poco—, señalando que el camino "innegociable" para el éxito es el sacrificio y el esfuerzo. "Del fracaso, también se aprende", apostilló.
De esto sabe mucho Toni Nadal y sobre todo ello habló en un Teatro Ramos Carrión con 450 alumnos de once centros educativos de Zamora.
Por supuesto, sus principales referencias se centraron en su sobrino, Rafa Nadal, de quien reveló que "desde pequeño, quería destacar en el deporte, pero no en el tenis, sino en el fútbol".
Exigencia para los futuros retos
El destino le llevó a otro tipo de pista, en la que fue reconocido mundialmente. "Pasar la pelota por encima de la red no tiene mucho valor, pero sí todo el trabajo que hay detrás. Por eso, yo siempre le proponía retos muy elevados. Y es que no concibo la vida sin objetivos", indicó su entrenador, quien reconoció su gran exigencia, "porque sabía que los retos futuros serían complicados", justificó.
A los estudiantes de Bachillerato, público mayoritario en la sala, les terminó aconsejando que todo lo que fueran a emprender lo hicieran "de la mejor manera posible, porque lo disfrutaréis más, sobre todo ahora, que estáis a las puertas de un gran cambio en vuestras vidas".
De la frustración también se aprende
Un nuevo camino en el que se encontrarán momentos de adversidad. "Es algo que forma parte del proceso, por lo que hay que estar dispuestos a caer en la frustración", aseguró.
Después de la charla de Nadal, tomaron el protagonismo profesores y alumnos zamoranos, que subieron al escenario para entablar conversación con el conferenciante. Junto a la directora del IES Claudio Moyano, Transi Martín de Castro —en representación de los docentes— estuvieron Mario García (IES María de Molina), Marco Folgado (IES Claudio Moyano) y Marina Giralda (IES Maestro Haedo), estudiantes que pudieron plantear sus dudas y preguntas directamente a Toni Nadal, quien subrayó que "no todos vamos a llegar a ser números uno, pero sí que podemos dar la mejor versión de nosotros mismos", como consejo final para la vida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Ángel García, ex jugador del Zamora CF
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- Adiós a un amigo
- La entrada de Tragsa en antiincendios, 'un golpe para el empresariado local
- Una encina de la Raya de Aliste y Tras os Montes aspira a convertirse en el 'Árbol del 2026' en Europa