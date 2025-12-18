Toni Nadal, en Zamora: "No todos vamos a ser números uno, pero sí dar la mejor versión de nosotros mismos"

Zamora fue la última parada de la Jornada sobre Educación en Valores, organizada por la consejería por toda la comunidad, con el objetivo de mostrar a los jóvenes estudiantes la importancia del respeto, la solidaridad o el pensamiento crítico, en esta edición a través de los conocimientos de Toni Nadal, el que fuera entrenador del número uno del tenis mundial.

Toni Nadal, durante la conferencia en el Ramos Carrión. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Nadal era presentado en Zamora por el director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis Domingo González, quien subrayó a los presentes que la conferencia que estaban a punto de escuchar sería "una de las clases más importantes del curso, porque os puede preparar para la vida, que no solo se afronta con conocimiento, sino también con actitudes", detalló.

El secreto para el éxito

También alertó sobre la búsqueda de los mejores referentes —algo a lo que las redes sociales ayudan poco—, señalando que el camino "innegociable" para el éxito es el sacrificio y el esfuerzo. "Del fracaso, también se aprende", apostilló.

Participantes en el debate que se celebró tras la charla de Toni Nadal. | B. B.

De esto sabe mucho Toni Nadal y sobre todo ello habló en un Teatro Ramos Carrión con 450 alumnos de once centros educativos de Zamora.

Por supuesto, sus principales referencias se centraron en su sobrino, Rafa Nadal, de quien reveló que "desde pequeño, quería destacar en el deporte, pero no en el tenis, sino en el fútbol".

Exigencia para los futuros retos

El destino le llevó a otro tipo de pista, en la que fue reconocido mundialmente. "Pasar la pelota por encima de la red no tiene mucho valor, pero sí todo el trabajo que hay detrás. Por eso, yo siempre le proponía retos muy elevados. Y es que no concibo la vida sin objetivos", indicó su entrenador, quien reconoció su gran exigencia, "porque sabía que los retos futuros serían complicados", justificó.

Una imagen de Rafa Nadal, durante la conferencia de su tío y entrenador. | B. B.

A los estudiantes de Bachillerato, público mayoritario en la sala, les terminó aconsejando que todo lo que fueran a emprender lo hicieran "de la mejor manera posible, porque lo disfrutaréis más, sobre todo ahora, que estáis a las puertas de un gran cambio en vuestras vidas".

De la frustración también se aprende

Un nuevo camino en el que se encontrarán momentos de adversidad. "Es algo que forma parte del proceso, por lo que hay que estar dispuestos a caer en la frustración", aseguró.

Toni Nadal, con miembros de la Dirección Provincial de Educación / M. L. S.

Después de la charla de Nadal, tomaron el protagonismo profesores y alumnos zamoranos, que subieron al escenario para entablar conversación con el conferenciante. Junto a la directora del IES Claudio Moyano, Transi Martín de Castro —en representación de los docentes— estuvieron Mario García (IES María de Molina), Marco Folgado (IES Claudio Moyano) y Marina Giralda (IES Maestro Haedo), estudiantes que pudieron plantear sus dudas y preguntas directamente a Toni Nadal, quien subrayó que "no todos vamos a llegar a ser números uno, pero sí que podemos dar la mejor versión de nosotros mismos", como consejo final para la vida.