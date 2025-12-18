La Semana de la Ciencia premia a estos centros educativos de Zamora

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación y en colaboración con los CFIE de Zamora y Benavente, celebró una nueva edición de la Semana de la Ciencia, una iniciativa enmarcada en las XI Jornadas de Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias.

En la edición de este año han participado un total de 25 centros educativos de toda la provincia en el concurso "¿Cómo cuidarías tu entorno?", dirigido al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Dos profesoras reciben su premio de manos de María Teresa Pérez. / Cedida

El certamen, cuyo objetivo es promover la concienciación ambiental y el compromiso del alumnado con el cuidado del entorno natural y social, recibió propuestas creativas, que son un fiel reflejo del trabajo realizado en las aulas cada día.

Los ganadores de esta edición

Tras la valoración del jurado, se seleccionaron los centros ganadores de esta edición, que acudieron a un acto de entrega de premios en las instalaciones del CFIE de Zamora, con la presencia de la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez Martín, quien felicitó a alumnos y profesores por su implicación, destacando el alto nivel de las propuestas presentadas.

En categoría Infantil, el ganador fue el CRA de Tábara, seguido del CRA Vía de la Plata y el CEIP Monte Gándara.

Diploma para el colegio Alejandro Casona. / Cedida

En Primaria, el primer premio recayó en el CEIP Alejandro Casona, completando la terna el CEIP Ignacio Sardá y el CEIP Morales del Vino.

Por último, los ganadores de Secundaria fueron los alumnos del centro IES Universidad Laboral, por delante del CEO Coreses y el IES Los Salados, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Diploma y material científico

Todos los participantes recibieron un diploma acreditativo, mientras que los premiados disfrutarán de material científico-tecnológico para el desarrollo de actividades educativas.

Uno de los colegios premiados en la Semana de la Ciencia. / Cedida

La Dirección Provincial de Educación agradeció la participación de todos los centros y la implicación de toda la comunidad educativa, destacando la importancia de iniciativas como esta "para fomentar la conciencia ambiental, el pensamiento crítico y el interés por la ciencia desde edades tempranas".