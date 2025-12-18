Profesores "de primera" en Castilla y León: reconocimiento al trabajo educativo de todo un año

"Hoy celebramos el compromiso de los docentes que creen, firmemente, que cada clase cuenta. Celebramos el tesón de los estudiantes, que se levantan cada día con la convicción de que el esfuerzo no es una rémora, sino un trampolín. Celebramos el apoyo de las familias, que sostienen silenciosamente el camino formativo de sus hijos. Y celebramos, en definitiva, una idea que resume lo mejor de esta tierra: la certeza de que la excelencia no es un privilegio, sino una actitud".

Con estas palabras ponía en valor Rocío Lucas, consejera de Educación, el esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa cada curso, en el escenario del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde se entregaron los Premios de Educación 2025, en el que Zamora tuvo su protagonismo.

Siete experiencias de calidad premiadas

Hasta la capital pucelana se trasladó la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, para apoyar a todos los docentes que se iban a subir al escenario para recoger sus respectivos galardones. Siete experiencias de calidad zamoranas —empatadas con León y Soria, solo superadas por Burgos, que obtuvo nueve— lograron alguno de los diplomas otorgados a colegios e institutos de Castilla y León.

César Isidro, director de la Escuela de Arte, con su galardón. / Cedida

"Aprendizaje y servicio como estrategia pedagógica para el desarrollo integral del alumno" fue la apuesta del colegio Nuestra Señora del Rocío, el centro que la Fundación Amor de Dios tiene en el barrio de San José Obrero.

Una nueva edición de su propuesta "Renaturalízate" para el curso 2024-2025 dio una nueva alegría al IES Universidad Laboral, mientras que otro instituto de la capital, el IES María de Molina, subía a recoger su diploma por "Educación que cura", una propuesta con la metodología de aprendizaje y servicio.

Reconocimiento a la Escuela de Arte

Vinculada a las nuevas tecnologías estaba la iniciativa de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, centrada en la "Implementación de las TIC en la gestión y procesos educativos del centro".

Directores de centros zamoranos, con sus diplomas. / Cedida

También fue reconocido el trabajo de otros colegios de la capital, como el CEIP Obispo Nieto y Santísima Trinidad-Amor de Dios de Pinilla, con sus experiencias de calidad "Continuamos con diverpatios" e "Innovación e inclusión", respectivamente.

Un premio para una colegio de provincias

Los premios también "viajaron" hasta la provincia, a través de la buena labor del colegio Magdalena de Ulloa de Toro, reconocido por su iniciativa "Mejora la convivencia en el CEIP Magdalena de Ulloa".

El director de Nuestra Señora del Rocío (segundo por la derecha), con su diploma / Cedida

No solo se premió a centros educativos, sino que también hubo reconocimientos para los estudiantes zamoranos. El Premio Extraordinario de la ESO fue a parar a María Calvo Guerrero, alumna del IES Claudio Moyano, mientras que en la categoría de Bachillerato lo logró por su excelente currículo Luca Alonso Courtoy, del IES Maestro Haedo.

También se reconoció a estudiantes de Formación Profesional, como Kevin Cañibano Pérez, que estudia un grado de Instalación y Mantenimiento en el IES Universidad Laboral, y Javier Castaño Omañas, formado en la familia de Agraria en el IES Alfonso IX.

Premio al estudio de la música

Por último, dentro de los Premios Extraordinarios de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño, la presencia zamorana fue la de Inés Fermoselle Martín, estudiante de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano.

En definitiva, una jornada para reconocer de forma oficial el excelente rendimiento académico de los alumnos de Zamora y de Castilla y León.