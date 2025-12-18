La IA divide a los universitarios zamoranos: ¿herramienta útil o fuente de desconfianza?

La Semana de la Ciencia en la Facultad de Educación de Zamora organizó una actividad que aunó números con nuevas tecnologías. Desde la asignatura de Matemáticas y su Didáctica III, los alumnos de 4º curso —tanto de Primaria como del doble grado— elaboraron por grupos diferentes pósteres que se centraban en analizar estadísticamente el uso de la inteligencia artificial en la educación.

Desde comprobar si la IA motiva o genera dependencia, hasta un estudio sobre sus consecuencias en el pensamiento crítico de los estudiantes, pasando por el uso y frecuencia de esta nueva tecnología como herramienta para diseñar recursos educativos.

Exposición de pósteres en los pasillos de la facultad. / Cedida

Uno de los grupos se centró en cómo se utiliza para la resolución de problemas matemáticos entre los estudiantes universitarios, con una muestra sacada del propio campus zamorano. Entre sus conclusiones, destacó que, aunque más de la mitad de los encuestados acude a la IA, un número muy elevado también dedica tiempo a verificar la información que recibe de esta ayuda.

Preocupación por la ética, autoría y fiabilidad

En estos trabajos también se vio la preocupación por la ética, la autoría y la fiabilidad de los contenidos que produce la inteligencia artificial, sobre todo, después de comprobar que un alto número de universitarios la utiliza ya con cierta frecuencia. Sabiendo que la IA ha llegado para quedarse, los estudiantes parecen percibirla como una herramienta de ahorro de tiempo a la hora de realizar trabajos académicos y consultar dudas, aunque también es cierto que todavía existe cierto recelo sobre los resultados que arroja.

Aun así, se consolida como un apoyo ya habitual en las aulas universitarias, pero también en otros sectores de la población, como la gente adulta. Otra propuesta de los estudiantes de Educación se centró en esos usuarios, llegando a la conclusión de que la motivación principal de su uso casi diario se debe a la eficiencia, mientras que su aplicación se centra en el área académica, principalmente. Los encuestados valoran su utilidad, pero siguen dudando sobre la veracidad de su información, por lo que todavía persiste una visión crítica de esta herramienta.

Cómo usan los alumnos de Bachillerato la IA

También hubo un estudio centrado en la utilización de la IA en la formación de los alumnos de Bachillerato, llegando a la conclusión de que la IA está haciéndose un hueco importante en la enseñanza de esta etapa educativa, provocando que sus alumnos obtengan mejores calificaciones gracias a su uso. Incluso, algunos llegan a considerar que esta herramienta les aporta más conocimiento que las clases impartidas por sus profesores. En el lado negativo, está un menor esfuerzo e implicación académicos.

La asignatura que propuso esta actividad se centra en la enseñanza y aprendizaje de la estadística y la probabilidad, de ahí que todos los proyectos contaran con cuadros donde se analizaba los diferentes datos obtenidos.

Exposición en la Facultad de Educación de Zamora. / Cedida

Estos trabajos se expusieron en uno de los pasillos de la facultad del Campus Viriato, dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia, organizada por el grupo de transferencia de conocimiento Educación desde una Perspectiva Integradora y el GIR Matemática Educativa.

Fue allí donde tuvieron que ser defendidos para su evaluación por parte de la profesora María José Cáceres.

Más allá de la pura estadística

"Los estudiantes se involucraron en el desarrollo y aplicación de cuestionarios, con el análisis de los datos mediante técnicas estadísticas", destacó Cáceres, quien reconoció que llegaron "a interesantes conclusiones sobre cómo la IA está impactando en el mundo educativo en todos los niveles, además de la dificultad actual que existe para controlar su uso y abuso o la necesidad de cambiar las actividades que se realizan en las aulas para fomentar un razonamiento al que nos ayuda el uso de la IA, entre otras", puso como ejemplos.

En esta iniciativa también han participado otros profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación, como Diego Corrochano Fernández, Beatriz Sánchez Barbero y Raquel Andrés Sánchez, haciendo posible esta original actividad y una exposición de la que pudieron disfrutar tanto los estudiantes de la propia facultad como el público en general.