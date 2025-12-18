Cartas, fichas y dados en las aulas: dos colegios de Zamora demuestran el poder educativo del juego de mesa

"Lo importante no es con qué jugar, sino con quién" fue el lema de una jornada de convivencia única, la que unió en el colegio de educación especial Virgen del Castillo a sus alumnos con compañeros del CEIP de Almaraz y del Santísima Trinidad-Amor de Dios.

Un total de sesenta niños y jóvenes de diferentes edades unidos alrededor de varias mesas con distintos juegos, compartiendo tablero, fichas, cartas, dados y mucha diversión, sin importar las capacidades de cada uno de los participantes.

Los niños del colegio de Almaraz ya tenían experiencia previa en este tipo de encuentros. "De hecho, siempre están preguntando cuando vienen a este colegio", asegura su directora, María Salgado. Sin embargo, para los alumnos de 5º de Primaria del Santísima Trinidad era la primera vez de este tipo de convivencia más especial, en la que trabajaron mucho previamente y no solo por la labor de sensibilización para explicarles las particularidades de los alumnos del Virgen del Castillo, sino porque fueron ellos los que prepararon y organizaron los juegos de mesa con los que iban a pasar la mañana.

Desde un proyecto de aprendizaje y servicio

Esta convivencia inclusiva llena de ocio fue el producto final del proyecto de aprendizaje y servicio elaborado por los alumnos del Santísima Trinidad, "El poder del juego", tras haber trabajado en diferentes propuestas lúdicas "teniendo en cuenta las características socio evolutivas que nos habían explicado sobre el tipo de alumnos con lo que íbamos a jugar", señaló el director del colegio, Luis de Mena.

Durante cuatro semanas, se centraron en buscar, investigar, controlar las reglas y adaptarlas. "Nos tomamos el juego muy en serio", aseguró.

El poder educativo del juego de mesa

"Yo destacaría dos cosas de esta experiencia. Por un lado, el poder de socialización que tiene el juego de mesa y, por otro, algo que me ha maravillado, y es que el juego iguala", resumió De Mena. "Nos han demostrado que alumnos de tres coles tan distintos y diversos pueden disfrutar de una convivencia muy agradable", añadió. Una afirmación con la que no podía estar más de acuerdo la directora del Virgen del Castillo, Sandra Cordero.

Un ejemplo de convivencia escolar

En su caso, apuntó de este encuentro su valor humano. "Todos cogiendo las fichas, teniendo contacto con sus manos, sentándose juntos... Es cierto que, a veces, mi alumnado no es cómodo y eso podía frenar las relaciones, pero ha habido un clima estupendo y mis chicos siempre están encantados de recibir a gente en el colegio", aseguró.

"No han estado jugando para competir ni para ganar, sino que jugaban para estar todos juntos y eso ha sido espectacular", destacó, agradeciendo la visibilidad y el apoyo que se le ha dado desde diferentes estamentos educativos a este proyecto que, con el empuje a tres bandas, tiene intención de desarrollar nuevas ediciones.

Para los alumnos del colegio Virgen del Castillo la diversión continuó al día siguiente de la visita de los compañeros de esos otros dos centros educativos, puesto que hicieron una excursión hasta las instalaciones del estadio Ruta de la Plata para conocer a los jugadores del Zamora CF.

Visita al estadio Ruta de la Plata

Coincidió, además, con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que fue una buena manera de reconocer y valorar la diversidad funcional, promoviendo la inclusión plena y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir una mañana de entrenamientos con el equipo local de fútbol, "un deporte que despierta pasión, ilusión y compañerismo, valores que están muy presentes en nuestro alumnado, muchos de los cuales son aficionados a este deporte", destacó la directora del centro, Sandra Cordero, quien añadió que "la jornada logró acercar el deporte profesional al ámbito educativo especial, demostrando que el fútbol, como la sociedad, es más rico cuando es inclusivo y todos somos capaces de disfrutarlo de infinitas formas", concluyó.