Los talentos en alza del Conservatorio Miguel Manzano de Zamora

En una familia de violinistas, se decidió que el pequeño, cuando inició el camino de la música, cambiara de instrumento. "Mi madre me aconsejó que eligiera el chelo", recuerda Álvaro Sánchez Mangas.

Tenía solo siete años y fue una apuesta ganadora. En la actualidad, con catorce, este estudiante del Conservatorio de Música Miguel Manzano de Zamora representará a Castilla y León en la final del Concurso Nacional Intercentros Melómano, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre en Alicante.

Álvaro Sánchez / Cedida

"No me esperaba ganar, sobre todo en un concurso de estas características", señala, ya que se trata de un certamen donde no se distingue entre instrumentos, sino que todos son evaluados por igual por el jurado. El zamorano aprovechó esta oportunidad para "rodar" repertorio y sumar experiencia sobre el escenario, al que sube con lo nervios justos. "Antes de salir, hago unas cuantas respiraciones hondas, para tranquilizarme. Pero siempre tengo un poco de adrenalina a la hora de tocar", describe.

Próximo destino: la final de Alicante

Ahora está centrado en practicar la pieza que interpretará en la final nacional, que será diferente a del regional, también elegida por él. "Habrá que sacar un poco más de tiempo, pero es el repertorio que estoy tocando, así que no me supondrá mucho problema", confía.

Los zamoranos, en el centro, con sus diplomas. / Cedida

Sobre el resultado, más que quedar primero, espera que la experiencia le ayude en su formación. "Con hacerlo bien, me quedaré más que satisfecho", asegura.

Tercer premio con el oboe

No fue el único zamorano con premio en la fase regional del concurso, celebrado en el Teatro Liceo de Salamanca y organizado por la Fundación Orfeo. Sara Martín Alonso, con el oboe, obtuvo un más que meritorio tercer puesto gracias a sus interpretaciones de obras de Mozart y Bach.

"Fue toda una sorpresa, sobre todo, después de ver a compañeros al piano o con chelo interpretando obras de gran complejidad. Son extraordinarios como músicos y personas", destaca del resto de participantes.

Sara Martín, con el oboe, acompañada al piano por Natalia Zapatero. / Cedida

Muy contenta por que el jurado destacara su trabajo en este certamen, explica que su participación se la tomó como una preparación de cara las pruebas que pronto realizará para acceder a los estudios superiores, ya que, con 17 años y una década en el conservatorio, está a punto de finalizar el sexto curso.

"Todas estas oportunidades de poder tocar en público, con un jurado tan profesional, te ponen en una situación que ayuda a controlar los nervios de próximas pruebas, aunque es cierto que nunca vas a estar tranquila del todo en este tipo de situaciones", reconoce.

Apoyo de su profesora

Tanto a Álvaro como a Sara les acompañó en su viaje a Salamanca la profesora Natalia Zapatero, quien, además, subió con ellos al escenario para alguna de sus interpretaciones, tocando el piano. "Ambos tienen un compromiso muy grande con su formación, son personas que estudian mucho, de manera constante, y con mucha conciencia de esfuerzo", valora de sus alumnos, quienes, según su perspectiva, "se tomaron este concurso como un reto a corto plazo y una oportunidad para interpretar su programa".

Natalia Zapatero, con los dos alumnos ganadores. / Cedida

Oportunidad que, ambos, supieron aprovechar muy bien. En estos días, está ensayando con Álvaro su elección para Alicante: uno de los mayores conciertos para violonchelo de Dvořák, "impresionante y muy exigente", califica.

No es la primera vez que este concurso concede algún diploma a estudiantes zamoranos en su fase regional. Sin ir más lejos, en la pasada edición la alumna de saxofón Inés Fermoselle Martín obtuvo el segundo premio, un reconocimiento que le empujó a seguir trabajando. El resultado: el Premio Extraordinario de Música, que recogerá en los próximos días en Valladolid.

Otro ejemplo de las alegrías que da la música a Zamora con estos pequeños grandes profesionales.