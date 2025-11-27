Un servicio a la comunidad con moraleja educativa

Cuando el pasado curso Susana Morán y Raquel del Valle se pusieron al frente del equipo directivo del CEIP Las Eras, tuvieron claro que querían abrir la escuela a la comunidad a través de diferentes actividades con las que los alumnos aprendieran también fuera del aula.

La Residencia de Personas Mayores de Benavente —conocida como Los Valles— fue receptiva a sus propuestas y, desde entonces, se han realizado varias actividades intergeneracionales que han dado muchas alegrías a los participantes de diferentes edades.

Con los ODS como hilo conductor de esta iniciativa y creyendo firmemente en que el aprendizaje debe ser "significativo y orientado al desarrollo integral del alumno", comenzaron este proyecto con la entrega de 180 felicitaciones de Navidad a los usuarios de la residencia, elaboradas por los propios alumnos.

Dos momentos del taller de mascaradas en la residencia y el cartel realizado con inteligencia artificial (centro) sobre este proyecto educativo del CEIP Las Eras, en Benavente. | Cedidas

Fueron los niños de 5º y 6º de Primaria los encargados de repartirlas, sintiéndose protagonistas del cuidado de la salud y bienestar emocional de esos mayores, con quienes también realizaron un Bingo de Conocimiento Intergeneracional, una original manera de saber un poco más sobre ellos mientras se fomentaba el diálogo y la escucha activa.

Poco después, los mayores les devolvieron la visita, acudiendo al colegio para participar en una competición de juegos autóctonos, donde no faltaron la rana, los bolos o las anillas.

Nueva jornada de convivencia con los abuelos

En el presente curso, el proyecto continúa creciendo con dos actividades que han llevado de nuevo a los alumnos a la residencia —esta vez, los compañeros de 3º y 4º de Primaria– para disfrutar de otra jornada de convivencia con los abuelos.

El Concurso Intergeneracional sirvió para que todos entendieran que tienen mucho que aprender... y que enseñar, con equipos mixtos que tenían que responder a preguntas sobre objetos de la vida cotidiana, comida, música, expresiones o símbolos.

Un servicio a la comunidad con moraleja educativa

Así, mientras que los niños conocían a "La chica ye-yé" de Concha Velasco o cómo era un lavadero, los mayores descubrían qué significa tener un buen "flow" o la canción que llevó Melody a Eurovisión. Toda una experiencia en la que trabajar en equipo, escuchar y compartir conocimientos fue la clave para ganar y, sobre todo, disfrutar.

Tras este divertido concurso de preguntas y respuestas, tocó una actividad más artística: la creación de máscaras de invierno de la provincia de Zamora con material reciclado. Una tradición que previamente ya habían estado trabajando en el aula. Estas manualidades se quedaron en la residencia, con varios dibujos realizados por el resto de alumnos de todas las etapas.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, desde el colegio se creó una imagen de este proyecto, donde se puede ver a mayores y niños interactuando sobre un "puente de sabiduría", y que regalaron a la residencia como recuerdo.

La próxima cita será en febrero y, en esta ocasión, el colegio abrirá sus puertas a los abuelos, para participar juntos en nuevas actividades, como un cuentacuentos o un trabajo sobre la evolución de la seguridad vial, con la colaboración de la DGT de Zamora.

"Creemos firmemente que, con estas actividades, los niños aprenden competencias, valores, contenidos, formas de comportarse y habilidades sociales, además de contribuir a una coordinación verdadera y a la apertura del centro a la comunidad", subrayan desde el equipo directivo del CEIP Las Eras.