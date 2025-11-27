De la naturaleza al arte: Cristina Almodóvar comparte su visión en la Escuela de Arte de Zamora

"Yo transformo los materiales, pero ellos también me transforman a mí", aseguraba la escultora —o herrera, como le gusta denominarse— Cristina Almodóvar, durante su participación en una nueva edición del ciclo "Únicos", puesto en marcha por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), que la llevó hasta la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora con su charla "La escultura como transformación"

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Almodóvar compartió con los alumnos zamoranos su mirada ante los objetos para darles otro sentido. "La parte humana es la que consigue que la materia se convierta en algo diferente", defendió, echando la vista atrás a sus veranos en el pueblo de sus padres, donde desarrolló su especial forma de mirar y su sensibilidad ante la naturaleza.

Una visión del campo que intentaba descubrir también en la ciudad, "con esos pequeños brotes de vida que nacían entre el cemento", recordó.

Del natural a la pieza única

Compartió después su forma de trabajar cada pieza, que arranca en realizar un dibujo al natural "donde encuentro la belleza que quiero plasmar. Elijo algo concreto y elimino el resto", explicó. Pasa así de las tres a las dos dimensiones, al papel, para realizar después el viaje inverso, con la creación de una nueva escultura.

Un momento de la conferencia de la escultora Cristina Almodóvar en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. |

La naturaleza ha sido su inspiración desde el comienzo de su trayectoria, allá en la universidad. "Todavía conservo la primera rama que hice en la facultad", aseguró, perteneciente a una higuera. "Las soldaduras no estaban bien hechas, usaba el hierro aprovechando muy bien el material, con la premisa de que todo se podía reciclar e integrar, un poco como ocurre e la propia naturaleza. Así fue como me enganché a la escultura", resumió, trabajando el hierro de una manera totalmente manual, con un proceso "muy minucioso" en el propio estudio.

Explicó también cómo le marcó el Erasmus que realizó durante su formación en Noruega, en cuya universidad "tenían todos los medios". Fue allí donde, por primera vez, unió escultura con arquitectura "y comencé a incorporar la sombra como parte de mis piezas", indicó.

También el propio espacio juega un papel importante en sus creaciones, la mayoría realizadas por encargo. "El arte se relaciona así con el objeto donde se coloca", justificó.

Las claves de su proceso creativo

Concepto, técnica y proceso son tres aspectos a tener muy en cuenta por esta artista. "Me gusta incorporarlos para que la obra adquiera solidez", detalló. Con el tiempo, el avance de su obra hizo que incorporara en las piezas movimiento. "De alguna manera, es una manera de liberar el hierro en mis obras, poniendo la parte racional en el espacio y la orgánica en la propia escultura", diferenció.

Alberto Rodríguez, de Gamez Studio, en el taller / Jose Luis Fernández

La intervención de Almodóvar se completó con una parte práctica, a través del taller "De las dos a las tres dimensiones: dar vida a los materiales", donde la artista explicó más en profundidad aspectos de su trabajo diario con algunos ejemplos, dando la posibilidad a los asistentes a elaborar una pieza similar a sus obras llenas de naturalidad.

De la escultura a los videojuegos

Como viene siendo habitual, el programa "Únicos" trajo a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora dos ponentes de diferentes ámbitos creativos. Junto a Cristina Almodóvar, la empresa de videojuegos zamorana Gamez Studio compartió con los estudiantes su proyecto.

Iván José Gómez Rojo fue el encargado de hablar de "El poder del videojuego", mientras que su compañero Alberto Rodríguez dirigió un taller participativo bajo el título "De la idea en papel al 3D. Creación de un prop", para que los participantes se familiarizaran con el proceso de elaboración de un objeto que forme parte de cualquier acción en un videojuego.

Dos propuestas totalmente diferentes para esta nueva edición de "Únicos" que sirve para acercar la realidad del mercado laboral a los estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora con profesionales de primer nivel.