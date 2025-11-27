El enfoque cultural e investigador de este instituto zamorano en su Semana de la Ciencia

"Zamora se mira con arte y se entiende con ciencia" es el lema elegido por el IES Universidad Laboral para celebrar su Semana de la Ciencia, donde se han abordado diversos aspectos culturales de la provincia desde una perspectiva más investigadora.

El departamento de Física y Química llevó a cabo un estudio desde sus especialidades sobre las mascaradas, con los alumnos creando y utilizando colorantes naturales, como los utilizados para teñir los trajes, y analizando las densidades de los materiales.

La amplitud y frecuencia del tañiado de campanas

Los tañidos tradicionales de las campanas también fueron analizados, centrándose en sus amplitudes y frecuencias. Por último, una práctica de conservación de alimentos mediante ósmosis ayudó a los alumnos a entender cómo hacían los antepasados para que los productos aguantaran frescos más tiempo.

Zamora, cuna de experimentos

El departamento de Geografía e Historia también propuso sus actividades, como la simulación de los efectos que la lluvia ácida puede tener en el patrimonio, y la biblioteca fue escenario de una yincana científica, donde los alumnos pusieron a prueba su ingenio y capacidad de trabajo en equipo para encontrar libros, muchos de ellos cedidos por la Biblioteca Pública de Zamora. De algunos sacaron los estudiantes experimentos que pusieron luego en práctica en el laboratorio de ciencias.

Los compañeros de Tecnología, por su parte, se inspiraron en el río Duero para levantar un puente autoportante, y con los alumnos de Diversificación se divirtieron con una original "Caza del tesoro", inspirada en el románico y la tecnología de las piedras.

Zamora, cuna de experimentos

Los juegos tradicionales fueron los protagonistas en el departamento de Educación Física. La petanca, la rayuela, el sogatira y la monterilla conectaron al alumnado con la historia, la cultura y, por supuesto, la ciencia que hay detrás del movimiento.

Concurso de relatos de ciencia

La imaginación fue la herramienta principal en el concurso de relatos sobre ciencia y medioambiente —organizado por el departamento de Lengua—, junto a la actividad "Diseccionando palabras: la ciencia oculta tras la toponimia zamorana".

Por su parte, el departamento de Plástica trabajó sobre la arquitectura del propio edificio del instituto y, desde el de Matemáticas, se investigó sobre científicos zamoranos.

Esta semana está enmarcada dentro la experiencia de calidad del centro, titulada "Educar con raíces, crecer sin fronteras", que tiene como objetivo fomentar y dar valor al carácter histórico del instituto, dinamizarlo y trabajar la relación con las familias.

Con respecto a esto último, se puso en marcha un concurso para que padres e hijos realizaran una actividad artística conjunta vinculada a la geología, la arquitectura o cualquier otro aspecto científico de la provincia.

Zamora, cuna de experimentos

Junto a todas estas actividades organizadas en el centro, el instituto ha participado en las propuestas de la Dirección Provincial de Educación para la Semana de la Ciencia, como el concurso "¿Cómo cuidarías tu entorno?", recogiendo todas las actividades medioambientales del pasado curso, que se enmarcaban en su experiencia de calidad, reconocida como una de las mejoras de Castilla y León. Toda una inmersión en la ciencia para hacer la experiencia más educativa.