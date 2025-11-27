"La educación debe generar una mentalidad más allá del dato"

El científico y divulgador medioambiental Fernando Valladares participa en las actividades de la Semana de la Ciencia, con una conferencia en el CFIE de Benavente

¿Qué transmite a los estudiantes con conferencias como la que imparte sobre "Crisis climática y la salud de la humanidad" en el CFIE de Benavente?

Nuestra salud, en la actualidad, está amenazada por el medio ambiente. Y ese argumento es mucho más poderoso que la ética de la obligación de conservar el mundo para las generaciones futuras. Con los jóvenes pongo el énfasis en el presente, que lo necesitamos en mejor estado. Hay que hacer las cosas por el hoy y por nuestra salud en un sentido muy integral, ya que las condiciones ambientales, físicas, químicas y biológicas tienen un impacto brutal en nosotros.

¿Qué ejemplos podría poner?

Hay cánceres infantiles que en más de un 70% de los casos tienen un origen o causa última en el medio ambiente. O en los últimos veinte años han fallecido en Europa por olas de calor 200.000 personas, muertes que se podrían haber evitado. Es un argumento lo suficientemente potente para concienciar.

Nuevas generaciones que hay que movilizar

¿Los jóvenes en la actualidad están más concienciados con este tema?

Hay de todo, pero, por mi experiencia, muchos son capaces de encajar incluso mejor que los adultos la realidad actual. Uno de los desafíos en mis charlas es saber cuánto de realidad les puedo contar. Intento afinar para que se entienda el mensaje, que se resume en que hay que moverse ya, porque hay mucho que ganar. Para mí, el desafío con los jóvenes como auditorio está en poner la proporción justa de cruda realidad. Si te pasas con el diagnóstico negativo, puedes crear el efecto contrario.

El científico Fernando Valladares / Cedida

¿Qué persigue con sus conferencias en colegios e institutos?

Me gustaría que adelantaran en valentía a sus padres y provocar lo que se denomina educación inversa, para que, cuando lleguen a casa, les enseñen lo que han aprendido, porque, en muchas ocasiones, no son temas de los que se hablen en familia. Además, cuanto más jóvenes son, su escala de honestidad es mayor y son más coherentes entre lo que piensan y lo que hacen. Soy muy fan de ellos en ese sentido y siempre les propongo para que participen en la toma de decisiones. Me gusta mostrarles mi respeto y que se sientan valorados, sin condescendencia.

La mejor arma contra el negacionismo onmipresente

¿La ciencia debería subir más escalafones en la sociedad para evitar el actual auge del negacionismo?

Es muy paradójico, porque en España se respeta mucho a los científicos, pero no se escucha tanto a la ciencia. Eso se ve claramente en el caso de aquellos políticos que toman decisiones que contravienen las recomendaciones científicas en materias como el cambio climático. Pero esto no solo ocurre en este país, por desgracia, es un fenómeno global y sintomático de una época en la que la civilización se acerca a una situación complicada. Y es entonces cuando se huye de las recomendaciones de personas expertas y se busca a las que dicen lo que uno quiere escuchar. Eso también se refleja en políticas donde predominan los populismos. De esta manera, los negacionistas son fruto de una situación en la que la realidad es muy incómoda y hay un caldo de cultivo en el que los políticos se alejan de lo sensato y lo científico.

¿Qué opina de estas propuestas como la Semana de la Ciencia para acercar las materias de manera diferente a lo estipulado en el currículo?

Por un lado, es positivo por escuchar a profesionales de ámbitos distintos para entender de primera mano lo que puede conseguir la ciencia. Por otra parte, mucho más rebelde por mi parte, soy partidario de métodos disruptivos que rompan inercias y dejen a un lado el currículo, que, para mí, es uno de los peores enemigos de la educación, algo arcaico que, a menudo, requiere dosis extra de voluntad para los profesores, que tienen que hacer toda esa materia digerible, aunque sin salirse mucho de la norma. Creo que está completamente en las antípodas de lo que tiene que ser la educación en la actualidad.

Un cambio en la forma de aprender y enseñar

¿Qué camino debería tomar?

Tiene que generar una mentalidad que vaya más allá del dato, que ahora se puede encontrar en Google sin problemas. Tiene que generar preguntas, como se hace en Filosofía, que, por cierto, se la saca de los planes de estudio. Me gusta aprovechar mi sombrero de científico para llamar a la rebelión académica, como hacía el profesor de "El club de los poetas muertos". Ese tipo de docentes son los que dejan huella, porque hacen pensar a los alumnos y les sacan sus talentos. Así que, cuando se realizan actividades diferentes como esta, se rompe la rutina y se pueden provocar cambios en los estudiantes.