Castilla y León pone el foco en la salud mental de los escolares: así son las medidas

La jornada "Conociendo la salud mental. Cuidadosamente" puso el foco en la necesidad de trabajar este problema entre los escolares, dentro del Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia, inaugurado por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

A los menores asistentes, Blanco les aseguró que la salud mental "es una de las principales preocupaciones de la sociedad" y les instó a que ellos mismos aporten soluciones para cuidar su propio bienestar emocional.

Jornada «Conociendo la salud mental» / Cedida

En este encuentro, se les presentaron a los integrantes de este foro —que son la representación y el altavoz de los más de 310.000 niños y jóvenes menores de 18 años que hay en Castilla y León— diferentes herramientas de ayuda para este objetivo. Una de ellas es el servicio de orientación telefónica de la Junta, que gestiona la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), cuyo principal usuario —un 87,7 % de las llamadas— son los menores de entre 12 y 17 años, de entre los que destacan los jóvenes de 16 y 17 años, con un 35,1 %.

Violencia hacia los menores

El principal tema de consulta está relacionado con las situaciones de violencia contra los menores en todas sus formas, como el maltrato físico y psicológico, con un 47,3 % de las llamadas. En segundo lugar se situarían aquellas sobre el problema de conducta suicida.

Jornada «Conociendo la salud mental» / Cedida

Además de este servicio, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con más programas de intervención directa para prevenir y abordar la salud mental de los niños y adolescentes. Uno de ellos es el programa "Sentia", mediante el cual se presta apoyo psicológico a menores en situación de desprotección con problemas emocionales por la situación vivida. El pasado año se atendió a 506 usuarios, un 56 % más que cuatro años antes.

Junto a esto, la Junta puso en marcha en 2023 la "Red de alerta ante la conducta suicida en la infancia y la adolescencia, en el ámbito de los Servicios Sociales", la cual se integra en la "Red Enlace" para la prevención del suicidio de la Consejería de Sanidad.

Un dispositivo de profesionales

Familia e Igualdad de Oportunidades coordina un amplio equipo integrado por profesionales —psicólogos, trabajadores y educadores sociales, entre otros— del Sistema de Protección a la Infancia, las corporaciones locales, el tercer sector y el Servicio de Referencia de Prevención del Consumo de Drogas, todos ellos formados en este ámbito, que además cuentan, desde el pasado año, con una guía de actuación para abordar las conductas autolíticas.

Jornada «Conociendo la salud mental» / Cedida

Por último, está el programa "Pausa y Reconecta", mediante el que se aborda el uso problemático de las pantallas y que se lleva a cabo junto al Consejo de la Juventud autonómico y la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León. Este proyecto, que utiliza los mismos medios y lenguaje que los jóvenes —las redes sociales—, trata precisamente de potenciar hábitos saludables para minimizar riesgos por el uso abusivo tanto del mundo digital como del consumo de drogas.

El programa pretende que los jóvenes "pausen" el videojuego y "reconecten" con el mundo real, ya que, precisamente, el uso excesivo de pantallas también puede derivar en problemas serios de salud mental.