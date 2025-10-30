La tradición de la vendimia, en el Virgen del Castillo
El colegio de educación especial organiza diferentes actividades sensoriales y participativas para alumnos de todas las etapas
Con una propuesta didáctica y sensorial para acercar las costumbres y tradiciones, los alumnos del colegio de educación especial Virgen del Castillo disfrutaron de la fiesta de la vendimia, con experiencias vivas, manipulativas y llenas de significado.
Una sesión de anticipación —para la que se utilizaron pictogramas y un comunicador— fue el inicio de la jornada, con el objetivo de favorecer la comprensión y la expresión del alumnado con dificultades de lenguaje y comunicación. Así, todos podrían participar de forma activa en el programa que se había preparado.
Photocall temático con piezas típicas
El colegio se ambientó para la ocasión con un photocall temático, decorado con objetos reales, productos de la huerta y vestuario típico de la vendimia, perfecto pa trabajar la comunicación, el vocabulario y la expresión oral de forma funcional y divertida.
"A través de actividades multisensoriales, los estudiantes exploraron los productos naturales propios del otoño, descubriendo texturas, olores y sabores, además de conocer utensilios tradicionales utilizados en las labores del campo", apunta la directora del centro, Sandra Cordero.
La propuesta del Museo de la Uva les dio la oportunidad de hacer una cata educativa con diez variedades de fruta —desde tinta de Toro hasta moscatel, malvasía o garnacha— a la que acompañaba una ficha descriptiva con sus características esenciales.
Este trabajo estaba elaborado por la profesora técnica de la modalidad de Agraria, junto a sus alumnos del programa de Transición a la Vida Adulta.
Además, los mayores del colegio vieron un fragmento de la serie "Cuéntame", donde se representa la vendimia. "Esta proyección sirvió para identificar los objetos del photocall y conectar la experiencia vivida con elementos culturales y literarios, como el poema de Miguel Hernández dedicado a la vendimia", explica Cordero.
Para los más jóvenes estaba preparado un taller multisensorial donde se recrearon las fases del proceso: recolección de uva, desgranado en barreños y pisado tradicional. "El alumnado participó activamente, disfrutando del aprendizaje a través del juego, la experimentación y los sentidos", destaca.
Con esta propuesta, el Virgen del Castillo continúa apostando por una educación integral, inclusiva y experimental, enraizada con la cultura local y las tradiciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- Cobadu inicia la siembra de los campos de ensayo que extenderá a Zamora
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Alerta entre los vecinos de Sanabria por la posible pérdida de una nueva frecuencia de AVE a Madrid
- Alucinan con Las Edades del Hombre en Zamora: “Una experiencia preciosa que voy a repetir”