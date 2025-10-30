La Politécnica de Zamora apuesta por la investigación en ingeniería

Con el objetivo de dar a conocer todos los proyectos en los que se trabaja actualmente en el Campus Viriato, la Escuela Politécnica Superior de Zamora organizó las I Jornadas de Difusión de la Investigación y la Transferencia.

La subdirectora de Docencia e Infraestructuras, María Luisa Delgado, apuntó que se conocen los grados que se imparten en el campus zamorano, "pero muy poco que, además de estudiantes, hay investigadores, gente que está desarrollando proyectos de diferentes ámbitos".

Áreas diversas a las que da difusión

Reciclado de materiales, análisis estadísticos de datos o ciberseguridad son algunas de las áreas que se trabajan "más allá de las habituales clases en el aula ordinaria" diferencia la profesora.

En estas primeras jornadas tuvieron cabida desde las investigaciones de los docentes hasta las diferentes colaboraciones con empresas o los trabajos más teóricos, además de las tesis doctorales.

El profesor José Ángel Román, en la presentación del proyecto SCRIN. | B. B.

Una de las ponencias que tuvo una mayor acogida fue la que tuvo lugar el último día de estas jornadas, centrada en el proyecto "Fórmula USAL", con el que estudiantes de ingeniería de la Politécnica han creado desde cero un vehículo Fórmula 1 para participar en la competición interuniversitaria que se celebra cada verano en el circuito de Montmeló.

Especialmente orgullosos están los participantes de esta primera experiencia, que compartieron con sus compañeros, y que esperan repetir el próximo agosto, una vez que optimicen la propuesta, con mejoras técnicas en las que trabajarán durante este curso.

Más opciones aparte del trabajo en empresa

"Aquí también se investiga, no solo en Salamanca", defendió Delgado. "Las ingenierías no solo sirven para estudiar un grado y entrar directamente en el mercado laboral, quizá mucho más atractivo a priori. También existe la opción de la investigación, que es menos conocida. Por eso creemos que es el momento de abrir estas nuevas vías a los alumnos", apostó.

Presentación del proyecto «Fórmula USAL» por parte de alumnos. | Alba Prieto

Para incentivar a esta alternativa, algunos profesores están implicados en animar a sus alumnos con nuevas propuestas de trabajos de fin de grado que se alejan de la parte puramente teórica, "sino que tienen alguna aplicación práctica, con investigación de por medio, buscando más allá de las asignaturas que se les han impartido durante la carrera", explica.

Reconoce que las condiciones de la empresa privada para los recién egresados pueden terminar de convencer para seguir por el mismo camino que muchos otros antes, debido, además, a la alta tasa de inserción laboral, pero la carrera académica en la universidad también puede ser una alternativa que desde la Escuela Politécnica Superior se comprometen a incentivar entre los alumnos con jornadas como esta, que presentan otras oportunidades de futuro.