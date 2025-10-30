En este instituto de Zamora se forma a los nuevos guardianes del monte

Es una de las apuestas educativas del IES Alfonso IX que tiene una mejor aceptación. El grado básico de Aprovechamientos Forestales —para convertirse en peones— y el Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural —para futuros jefes de cuadrilla, agentes medioambientales o forestales— suma cada curso nuevos alumnos, dispuestos a cuidar el territorio y defenderlo de los devastadores fuegos. Es muy probable que la complicada situación de los últimos veranos en la provincia —y en el resto de Castilla y León— haya propiciado la buena acogida de esta Formación Profesional.

Y es que, en la mayoría de los casos, la decisión de cursar estos estudios viene auspiciada por una experiencia laboral previa sobre el terreno. Muchos de ellos se han pasado el verano en cuadrillas vigilando el monte y, en algunos casos, como ha ocurrido el pasado agosto, sofocando los fuegos de la comunidad.

El haber estado en primera línea de batalla les hace reivindicar mejores medios para sus compañeros, en una profesión que ejercerán en pocos meses y para la que ahora se están formando.

De la torre de control al aula

Es el caso de Paula Ventosa, que acaba de iniciar el grado superior después de estar dos años en escuchas, desde lo alto de una torre de control. "Desde ahí veía todo el paisaje y gran parte del terreno. Tienes que estar muy atenta por si ves humo, para comunicarlo inmediatamente a la central", resume sobre su labor.

El estar tantas horas en soledad es algo que no le preocupa. "Hay gente a la que le puede costar más, pero, para mí, no es un problema. De hecho, después de vivir cómo es este trabajo, me decidí a iniciar los estudios, animada también por mi familia y amigos", reconoce.

Los alumnos de Forestales, a las puertas del IES Alfonso IX. / Jose Luis Fernández

En su último año de Gestión Forestal está Elías Blasco, un abulense que se ha pasado todo el verano en su provincia luchando contra los incendios. "Hemos estado los cuatro meses sin parar, ha sido muy duro e incluso hemos ido a otras provincias a ayudar a los compañeros, para relevar a las cuadrillas, porque no hay suficiente gente para trabajar en el operativo y había que echar una mano", señala, asegurando que, hasta que no se está frente a las llamas, no se sabe realmente el peligro que existe.

"Los incendios han sido muy grandes y en la sierra eran difíciles de controlar, con complicaciones en el acceso y en las comunicaciones, donde no llegaba apenas ni el avituallamiento para nosotros. Teníamos que enfrentarnos al fuego en ataque directo, si no, era imposible pararlo", recuerda.

Igual de intenso ha sido el verano para su compañero Guillermo Corripio, trabajando en una Romeo —las cuadrillas terrestres— en Valladolid, "aunque nos hemos pasado las jornadas fuera de allí", asegura, esperando que "la gente no olvide el intenso trabajo que se hace en el monte en esas fechas".

Otros estudios, la misma vocación

Otros alumnos tienen una formación previa totalmente diferente, pero han descubierto en este oficio su verdadera vocación. Es el caso de Hugo Fidalgo, quien, después de estudiar Magisterio, vio que lo suyo era el monte. "En 2023 entré en el operativo de incendios forestales de Castilla y León y terminé de cogerle el gusto", confiesa.

Algo parecido le pasó a su compañera Sandra Rodríguez, con formación en una FP de la familia de Imagen Personal, que también entró en verano en el operativo. "Conocí más a fondo todas las labores que se podían hacer y me interesó bastante, por eso estoy aquí", explica. Además, en su caso, su madre lleva trabajando en este sector desde hace dos décadas, así que conoce bien la profesión.

Alumnos de Forestales del IES Alfonso IX. / JOSE LUIS FERNANDEZ

El IES Alfonso IX cuenta para la parte práctica de estos estudios con instalaciones que incluyen una finca de varias hectáreas, varios invernaderos y una nave de maquinaria . "Además, es habitual que participemos en congresos y foros para ampliar la formación", apunta Noemí Fandiño, profesora de Geografía, Gestión de Montes y Defensa contra Incendios Forestales.

La meta: aprobar una oposición

Aprobar la oposición que les dé la estabilidad de una plaza de forestal es el objetivo de todos estos alumnos, que tienen una vinculación especial con el medio rural, algo que ayuda mucho a la hora de la formación específica que se imparte en estos grados.

Alumnos de Forestales del IES Alfonso IX / JOSE LUIS FERNANDEZ

"La experiencia con la que muchos vienen hace que en las asignaturas que son más prácticas, sea casi como contar con un profesor auxiliar", agradece Javier Viñuela, profesor del grado, quien corrobora el auge de estos estudios en los últimos años, con la incorporación de dos líneas desde hace varios cursos y un repunte en la matriculación, alcanzando el medio centenar de alumnos en el pasado septiembre.

Una profesión con futuro que pide mayor seguridad en el presente.