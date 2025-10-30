Escuelas rurales: el aprendizaje que nace del pueblo

La buena acogida de la primera edición animó a la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora a organizar de nuevo una Jornada sobre Conocimiento de las Escuelas Rurales, con el que da una oportunidad a sus alumnos de conocer de primera mano cómo es trabajar en la provincia, gracias a la participación de maestros que contaron sus experiencias en primera persona.

Encargado de inaugurar este encuentro fue el jefe del Área de Programas de la Dirección Provincial de Educación, Francisco Tejero, quien señaló que la escuela rural en una provincia como Zamora "representa cercanía, atención personalizada y una educación profundamente humana. En sus aulas se cultiva la cooperación, el respeto por las diferencias y la autonomía de los alumnos". Cualidades esenciales "en una educación que busca formar personas críticas, comprometidas y capaces de adaptarse a los desafíos que el mundo actual nos propone", valoró.

Acercar la realidad de las escuelas rurales

Desde la organización de estas jornadas, la profesora Beatriz Morales indicó que el objetivo de esta jornada "es acercar la realidad de las escuelas rurales al futuro profesional de la educación de Infantil y Primaria, mostrando que estos centros pueden ser una alternativa cognitiva y profesional de nuevo valor", describiendo a estas aulas como un lugar "donde la enseñanza se entrelaza con la vida comunitaria, donde la innovación pedagógica surge de la necesidad y la creatividad y donde la diversidad de edades, ritmos y experiencias se convierte en una oportunidad de repensar la educación desde la cercanía", consideró.

Marcos Martínez, director del CRIE de Zamora, durante su charla. | victor Garrido

En la capital, pero con eminente espíritu provincial, está el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE). Su director, Marcos Martínez, presentó a los alumnos todas las actividades que durante el curso realizan con niños de 5º y 6º de Primaria llegados del entorno rural para pasar una semana de convivencia en las instalaciones de La Aldehuela, con una experiencia educativa diferente, centrada en una metodología basada en proyectos y en el juego, con aprendizaje significativo y apostando por la competencia digital, sin olvidar la educación emocional y el trabajo colaborativo entre los diferentes grupos.

La experiencia de CEO Coreses

También pudieron los alumnos de la Facultad de Educación escuchar la experiencia docente de los maestros del CEO Coreses. María Muélledes, de Educación Infantil, al frente del aula en Torres del Carrizal, insistió en la riqueza de trabajar en el entorno rural y explicó en qué consiste su proyecto de innovación educativa puesto en marcha el pasado curso, "Escuela rural, escuela de vida", que plantea sinergias entre el aula y el pueblo.

"Se trata de potenciar esa interacción con el ayuntamiento y las propias familias, para volver a las raíces", explicó. De ahí surgen ideas como la puesta en marcha de un huerto escolar o el estudio de la figura del imaginero Ramón Álvarez, de Coreses, o del escultor Mariano Fernández, natural de Torres del Carrizal, en la que profundizarán este curso.

Un momento de la charla de los maestros del CRA San Pelayo. | victor Garrido

Antes de este proyecto de innovación, ya trabajaron estos aspectos cercanos con el proyecto "Maestros por un día", en el que las familias compartían con los alumnos su rutina laboral, con visitas a sus lugares de trabajo, "que podían ser desde una granja de ovejas hasta una quesería". Una idea que comenzó de manera tímida, "pero que ha tenido una muy buena acogida por parte de las familias", agradeció.

Compañeros del CRA San Pelayo —Roberto del Río, Leticia Fernández y Olga Patricia Hernández—, en Morales del Rey, reconocieron que la escuela rural "es la gran olvidada, pero desempeña un papel brutal, porque estamos al lado de los niños que no pueden desplazarse a los grandes núcleos urbanos". Y lo hace "con un claustro de gente muy bien preparada", añadieron, que utilizan las mismas tecnologías de las que se dispone en los centros educativos urbanos, "pero con la diferencia de que son grupos de alumnos más reducidos", distinguieron.

Por todo ello, animaron desde el escenario del salón de actos del Campus Viriato a que los participantes en estas jornadas, a punto de elegir su destino para el practicum, "lo hagan en un centro rural. Es una gran experiencia, mucho más enriquecedora y de la que aprenderán mucho", prometieron.