Zamora suma una nueva FP pionera vinculada al mundo de la mecánica

El IES Río Duero inauguró esta semana de manera oficial una de las nuevas propuestas de Formación Profesional para el curso 2025-2026. Se trata del curso de especialización en Restauración, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Históricos y Clásicos, una oferta única en Castilla y León y pionera en España, por lo que resulta especialmente atractiva para el alumnado, tanto de Zamora como de fuera de la provincia.

En el acto de presentación estuvo presente la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, junto a otros responsables de la Dirección Provincial de Educación. Todos ellos coincidieron en apuntar la relevancia de este programa "que responde a la necesidad de preservar y poner en valor el patrimonio cultural y automovilístico que representan los vehículos clásicos".

Alta cualificación

Esta formación específica permite preparar a profesionales altamente cualificados, "capaces de conjugar la tradición mecánica con la innovación técnica, situando al centro zamorano como referente nacional en un ámbito muy especializado", apuntaron desde la organización de este curso de FP.

El director del IES Río Duero presenta oficialmente el curso de FP. | Jose Luis Fernández

Además, se destacó la importancia de esta iniciativa "para reforzar la empleabilidad y la excelencia educativa", aprovechando a felicitar al profesorado y alumnado "por formar parte de un proyecto que coloca a Zamora y Castilla y León en el mapa de la innovación y de la preservación del patrimonio automovilístico".

Programa educativo

Fundamentos de la restauración e historia del automovilismo; restauración de interiores y exteriores; mecánica y electricidad del vehículo histórico y clásico; adquisición y fabricación de repuestos y oficina técnica de vehículos históricos y clásicos son las seis asignaturas que componen este curso de FP.

Profesores y alumnos del IES Río Duero, con un coche de época. / Cedida

La empresa Alarcos Cars colaboró en esta presentación oficial acudiendo al IES Río Duero con uno de sus vehículos clásicos, símbolo del legado automovilístico que este nuevo curso de FP en Zamora pretende conservar y difundir.