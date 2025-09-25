Zamora suma una nueva FP pionera vinculada al mundo de la mecánica
El IES Río Duero acoge este año por primera vez el curso de especialización de Formación Profesional en Restauración, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Históricos y Clásicos
El IES Río Duero inauguró esta semana de manera oficial una de las nuevas propuestas de Formación Profesional para el curso 2025-2026. Se trata del curso de especialización en Restauración, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Históricos y Clásicos, una oferta única en Castilla y León y pionera en España, por lo que resulta especialmente atractiva para el alumnado, tanto de Zamora como de fuera de la provincia.
En el acto de presentación estuvo presente la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, junto a otros responsables de la Dirección Provincial de Educación. Todos ellos coincidieron en apuntar la relevancia de este programa "que responde a la necesidad de preservar y poner en valor el patrimonio cultural y automovilístico que representan los vehículos clásicos".
Alta cualificación
Esta formación específica permite preparar a profesionales altamente cualificados, "capaces de conjugar la tradición mecánica con la innovación técnica, situando al centro zamorano como referente nacional en un ámbito muy especializado", apuntaron desde la organización de este curso de FP.
Además, se destacó la importancia de esta iniciativa "para reforzar la empleabilidad y la excelencia educativa", aprovechando a felicitar al profesorado y alumnado "por formar parte de un proyecto que coloca a Zamora y Castilla y León en el mapa de la innovación y de la preservación del patrimonio automovilístico".
Programa educativo
Fundamentos de la restauración e historia del automovilismo; restauración de interiores y exteriores; mecánica y electricidad del vehículo histórico y clásico; adquisición y fabricación de repuestos y oficina técnica de vehículos históricos y clásicos son las seis asignaturas que componen este curso de FP.
La empresa Alarcos Cars colaboró en esta presentación oficial acudiendo al IES Río Duero con uno de sus vehículos clásicos, símbolo del legado automovilístico que este nuevo curso de FP en Zamora pretende conservar y difundir.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
- Localizan sin vida al hombre de 80 años desaparecido este martes en Tábara
- Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
- Estos son los horarios y las normas de acceso del concierto de Raphael y la Renovation Experience
- Un padre es juzgado en Zamora por agresión sexual a su hija menor de edad
- Tres ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reciben una subvención para la organización de certámenes ganaderos
- Buena evolución del incendio de Malillos, el segundo en menos de un mes
- Una joven de 33 años es atropellada en Zamora, frente a los antiguos Cines Barrueco