Sello zamorano en las olimpiadas europeas de la FP

Zamora volvió a brillar en una competición Skill de Formación Profesional. Y volvió a hacerlo en las modalidades de Mecatrónica y Soldadura. Los alumnos Víctor Lorenzo Barrios y Jorge Domínguez Rodríguez —del IES Universidad Laboral—, junto a Óscar Ramos Gorjón —de Menesianos Zamora— participaron en una nueva edición del EuroSkills, que este año se celebró en la localidad danesa de Herning.

Profesores y alumnos de Castilla y León participantes en el EuroSkills 2025 de Dinamarca. / Cedida

La selección española, que acudía con una treintena de participantes, logró un total de ocho medallas, una de bronce —en la categoría de Refrigeración y Aire Acondicionado— y siete de excelencia, entre las que destaca la conseguida por la pareja zamorana. "El primer día de la competición comenzaron muy mal, pero se fueron centrando y remontando", reconoce su profesor, Julio Miñambres. Fue el último día de la prueba cuando cambiaron de estrategia y optaron, para ahorrar tiempo, por no corregir cada paso que iban dando. "Se hizo la prueba de optimización a primera hora de la mañana y, sin comprobarla, se continuó con la de mantenimiento", resume. Además, desde el jurado se proponían cambios opcionales "que nos iban a quitar más tiempo, así que decidimos no hacerlos, aunque eso significara no optar a puntos extra", explica Miñambres.

Estrategia ganadora

Una estrategia que fue clave para ganar tiempo, poder montar todo y programarlo, consolidando así lo que tenían y remontar hasta alcanzar los 700 puntos necesarios que les ayudó a obtener esa medalla de excelencia, recibida por haber logrado una calidad apreciada por el jurado. "Los muchachos están como locos con el resultado", reconoce su profesor, ya que iban con pocas esperanza de lograr un buen puesto, debido a que sus respectivos trabajos les había dejado poco margen para el entrenamiento durante este verano.

Los zamoranos, con el resto de competidores de Castilla y León, en Dinamarca. | Cedida

Al podio de Mecatrónica se subieron los países de Alemania, Portugal y Hungría. "La pelea estaba entre seis países, y el último día la prueba solo le fue bien a Alemania, el único equipo al que le funcionó la maquinaria", señala Miñambres, orgulloso de lo conseguido por sus alumnos debido a las circunstancias con las que viajaban a Dinamarca.

Notable actuación en Soldadura

Sin recompensa en forma de premio, pero con la satisfacción de haber hecho una más de loable actuación, se sentía el equipo español de Soldadura, formado por Óscar Ramos Gorjón y su profesor Manuel Poyo, de Menesianos Zamora. El joven se quedó a tan solo seis puntos de lograr una medalla de excelencia, en una competición en la que se impusieron los participantes de Portugal, Bélgica y Austria.

Sello zamorano en las olimpiadas europeas de la FP

«El portugués estaba entre mis favoritos, se le veía una destreza especial, con una rapidez especial», aplaude sobre este competidor.

Sobre la actuación del concursante zamorano, Poyo destacó que los buenos comienzos del primer día "le subió mucho la moral" para realizar una buena competición. "Todos los días salía muy satisfecho del trabajo que había realizado", aplaude su profesor. Una buena actitud que también pudieron ver sus padres, quienes decidieron aprovechar para viajar a Dinamarca y hacer turismo, algo que los zamoranos no pudieron por la exigencia de la competición y la distancia que tenían desde los lugares donde descansaban y el lugar donde se disputaba el EuroSkills, a más de sesenta kilómetros que tenían que hacer todos los días, ida y vuelta.

Resto de medallas para España

El resto de medallas de excelencia conseguidas por España en esta edición corresponden a las modalidades de Floristería, Diseño Mecánico, Carpintería, Sistemas Robóticos Integrados, Cocina y Servicio de Restaurante y Bar.

Tras la satisfacción con esta prueba europea, tanto Miñambres como Poyo ya están inmersos en los entrenamientos de la nueva cita de estas olimpiadas de Formación Profesional, el SpainSkills, que se celebrará en próximo mes de febrero y donde también habrá representación zamorana de Soldadura y Mecatrónica.