La Fundación Unoentrecienmil anima a participar en la carrera solidaria La Vuelta al Cole

La competición deportiva tiene como objetivo recaudar fondos y concienciar sobre la leucemia infantil

Dorsal de la carrera «La Vuelta al Cole». | Cedida

Beatriz Blanco García

La Fundación Unoentrecienmil abre el plazo de inscripción para la XI edición de La Vuelta al Cole, la conocida carrera contra la leucemia infantil, que cada año moviliza a miles de colegios de toda España con el objetivo de recaudar fondos para la investigación que acabe con la enfermedad. La cita solidaria y deportiva será el 17 de octubre y pretende seguir siendo el mayor movimiento escolar de sensibilización contra la leucemia infantil en España.

A lo largo del último curso se apuntaron 1.459 colegios, en los que corrieron 537.344 participantes entre niños, familiares y profesores, recaudando 1.030.131 euros.

Participantes de un colegio en una edición anterior.

Con esta aportación, la Fundación Unoentrecienmil ha sumado miles de minutos a la investigación de la leucemia infantil, ayudando a crear nuevos tratamientos, y regalando así minutos de vida, fuerza y esperanza para cada niño con la enfermedad.

Cerca de 90 centros en Castilla y León

En el caso de Castilla y León, en el curso escolar de 2024-2025 fueron 86 colegios los que corrieron por la causa.

Cada edición ha ido sumando más colegios, hasta alcanzar, en estos once años, los casi 7.000 centros y más de 2,6 millones de niños y recaudar un total de más de 4,5 millones de euros. Para el curso 2025-2026, ya se han apuntado 87.380 niños y 198 centros. Toda la información se encuentra en la web lavueltaalcole.com.

