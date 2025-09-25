Una forma educativa de conocer la ciudad y su patrimonio

Aprender a respetar la ciudad, conocer su patrimonio y desarrollar el gusto por la lectura. Un triple objetivo educativo es el que tiene el videojuego "La Clave", desarrollado por José Antonio Zanfaño Fernández y José Álvaro Riquelme Carretero, maestros colaboradores del CFIE de Benavente, con el apoyo de un gran equipo detrás, tanto de los dos CFIE como de la Dirección Provincial de Educación.

"Llevamos cerca de dos curso trabajando en este proyecto", calculan. Un proyecto en el que historia real y fantasía se mezclan en cada una de las misiones que propone el juego, que requiere estar atentos a leer y escuchar para saber qué pasos hay que dar en cada momento.

Origen del nombre

De hecho, el nombre de "La Clave" viene de que la lectura "es la llave que abre las puertas del conocimiento y la imaginación, y es que cada historia tiene su propia clave, un secreto que solo se revela a quienes se atreven a leer entre líneas", se señala en la introducción de este juego.

La acción comienza cuando La Sombra, un siniestro personaje, pone en jaque a Zamora, después de pasar por otras ciudades. Su objetivo es hacerse con el tesoro más grande de la provincia: el patrimonio.

Con la ayuda de un policía y una periodista, cada jugador debe seguir el rastro de este villano, resolviendo diferentes retos para recuperar cada obra amenazada por La Sombra.

Una de las pantallas que los jugadores tienen que ir desbloqueando. | Cedida

En este recorrido, cada jugador irá descubriendo alguno de los rincones más emblemáticos de la ciudad y provincia, destacando no solo el patrimonio, sino también su historia, las leyendas, el folclore o las tradiciones. "Los lugares y la mayoría de los objetos que aparecen en los retos, son reales", apuntan.

Diversión con rigor

Diseñado de una manera sencilla e intuitiva, el juego aúna diversión e información rigurosa, por lo que es adaptable a cualquier edad. "Los alumnos del primer ciclo de Primaria pueden trabajar en el aula, guiados por el profesor, pero los mayores y los adultos que se animen a probar descubrirán de una manera diferente la ciudad", sugieren los creadores, que apuestan por que las nuevas tecnologías en los centros escolares "sean aprovechadas para aprender, porque puede tener una finalidad educativa, no solo lúdica", argumentan.

Los personajes del videojuego, varios de ellos vinculados a Zamora. | Cedida

Una prueba de ello es este juego creado en Zamora, que les ha dado algún quebradero de cabeza, "sobre todo, a la hora de delimitar y elegir a los personajes, en especial los más conocidos", apuntan. En la lista están desde Delhy Tejero hasta la reina doña Urraca o el propio Viriato. Elaborado en la plataforma Genially, "La Clave" incluye retos, historias narradas y actividades que combinan la lectura con metodologías didácticas de juego, divididas entre una introducción y ocho capítulos que abarcan temas tan variados como la educación y la escuela, las tradiciones, la historia, arte y la música.

Acceso a Internet

Tan solo se necesita un dispositivo con acceso a Internet para comenzar a disfrutar. Tras familiarizarse con el contenido del juego —misiones, personajes, materiales y recompensas—, una lectura atenta ayudará a captar las pistas necesarias para avanzar y superar cada reto propuesto. "Puede jugarse individualmente o en grupo, que puede resultar muy divertido, ya que la colaboración ayuda a resolver los retos y a buscar pistas de forma fácil y entretenida", apuntan. Además de verlo en la pantalla, los creadores animan también a descubrir los escenarios reales del juego, paseando por la ciudad.

El videojuego se presentó en las últimas Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura y pretende que este curso continúe siendo una herramienta más en el aula para incentivar a la lectura mientras se aprende sobre la historia de Zamora, de aventura en aventura.