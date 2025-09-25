El colegio Alejandro Casona fue el centro escogido para dar la bienvenida institucional al nuevo curso escolar 2025-2026, con la visita del delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, acompañado por la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez.

El mantenimiento del número de alumnos en la provincia —con una leve subida del 0,66%— es la nota positiva de este arranque de curso, con 19.514 estudiantes que ya están incorporados a las aulas, de los que se ocuparán 2.286 maestros y profesores, una cifra que tampoco ha variado.

Un curso sin pérdida de alumnos y nuevos retos

Como en cursos anteriores, la nota negativa está en el cierre de aulas por falta de alumnos, aunque, en este caso, tan solo le ha ocurrido a la localidad de Vadillo de la Guareña, cuyos dos únicos estudiantes ya están escolarizados en el colegio Valle de la Guareña, en Fuentesaúco. Por contra, se aplaude la reapertura de dos aulas. Una es la de Cubillos, tras unos meses de trabajos de adecuación de las viejas escuelas y la implicación del ayuntamiento de la propia localidad. Cinco alumnos de diferentes edades podrán estudiar en el mismo pueblo donde residen sus familias, como también les ocurre a los tres menores que regresaron en septiembre al aula de Sanzoles, dependiente del CRA Moraleja.

Apuesta por la FP

Un año más, la Dirección Provincial de Educación apuesta por la Formación Profesional, con nuevos grados que arrancan este curso con un número importante de alumnos, lo que corrobora el auge de estos estudios, que, además, tienen siempre una tasa de empleabilidad superior al 85%. El CIFP Ciudad de Zamora implanta Técnico en Seguridad —único en Castilla y León, junto con un centro en Valladolid— y el grado básico de Actividades Domésticas. El IES Los Salados suma los ciclos de Farmacia y Parafarmacia y de Atención a la Situación de Dependencia. El IES León Felipe dispone del grado superior de Marketing y Publicidad y el básico de Servicios Comerciales. La Escuela de Arte tiene el grado superior de Animación, dentro de las enseñanzas artísticas., mientras que el IES Río Duero estrena curso de especialización en Restauración de Vehículos Históricos.

Bienvenida en el colegio Nuestra Señora del Rocío; entrada de padres y niños en el Arias Gonzalo y alumnos entrando al instituto María de Molina, el primer día de clase. | Cedida, A. P. y J. L. F.

Además de presentar los datos oficiales de este nuevo curso, los responsables de Educación aprovecharon la visita al colegio Alejandro Casona para comprobar el resultado de las obras realizadas en este colegio del barrio de Pinilla durante el verano, con el nuevo patio para los recreos de los alumnos de Infantil. También estrenan este curso patio los estudiantes de esta etapa en el colegio Virgen de la Salud, en Alcañices.

No son las únicas obras que se han realizado por parte de la consejería en la provincia —con un coste total de 996.319 euros— entre las que destacan la mejora de los espacios exteriores del CRA Vía de la Plata, así como trabajos de acondicionamiento de instalaciones como baños.

Durante este curso, además, se acometerán dos nuevas infraestructuras, largamente demandadas por la comunidad educativa. Se trata de un nuevo comedor, cocina y aseos en el colegio Fernando II de Benavente y un gimnasio en el CEIP La Viña. Ambos están ya en fase de proyecto y se espera que las obras comiencen este mismo curso.

En definitiva, llega un septiembre con los deberes hechos por parte de la Dirección Provincial de Educación para que el curso arranque sin incidencias y con la misma ilusión de todos los años.