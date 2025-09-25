La Feria de Bienvenida de la USAL en Zamora atrajo a los nuevos alumnos universitarios, que pudieron descubrir en un mismo espacio toda la oferta del campus que puede ayudar a completar su formación académica.

Desde asociaciones de alumnos hasta entidades de voluntariado, pasando por actividades deportivas o diferentes agrupaciones estudiantiles.

Un campus lleno de oportunidades

Para los más atrevidos —o para los que todavía no lo son tanto— se presenta la oportunidad de unirse a la asociación cultural Movex (Movimiento y Expresión), donde ofertan actividades culturales como club de lectura, teatro o danza.

Una oportunidad única para que aquellos estudiantes de Educación empiecen a perder el miedo escénico desde el primer curso. El grupo de teatro que hay en Zamora ya ha puesto en escena varias obras para pequeños estudiantes. "Viene muy bien para la formación de los maestros, pero el grupo está abierto a todos los grados del campus", aseguran.

La importancia de unirse

También tenían su espacio las delegaciones de estudiantes. "Animamos, sobre todo, a los alumnos de primer curso para que formen parte, porque es muy importante estar representados y luchar por nuestros derechos. Y, sobre todo, para que cuando haya algún problema, seamos nosotros mismos quienes podamos resolverlo", argumentan.

Una forma también de tener un trato más directo con profesores y decanos. "Al final, la universidad es por y para los estudiantes, porque somos nosotros quienes la formamos, así que necesitamos esta representación, para que todo funcione mejor", argumentan.

Un campus lleno de oportunidades

Junto a las delegaciones, se presentan los colegios profesionales, esos que acogerán a los nuevos egresados para comenzar su andadura por el mundo laboral. Es el caso del Colegio de Enfermería, una profesión que, además, exige estar colegiado. "Pero no por ello los estudiantes están mejor informados sobre nuestra labor", aseguran en esta feria donde dan a conocer sus servicios.

Una labor informativa que repiten siempre en las aulas de cuarto curso. Graduados sociales o Ingenieros Técnicos de Obras Públicas son otros de los colegios fieles a esta cita anual.

Salida profesional en uniforme

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ofrecen otras salidas laborales interesantes, por si algún recién graduado se interesa por hacer carrera en la Policía Nacional o la Guardia Civil, entre otros.

Un campus lleno de oportunidades

El voluntariado siempre tiene un hueco especial en esta Feria de Bienvenida, con diferentes ONG que explican todos los programas en los que tiene cabida la solidaridad de estos jóvenes estudiantes, desde Cáritas hasta Azayca, pasando por Voluntarios Castilla y León o la Liga Zamorana de la Educación. "Ofrecemos nuestras aulas a personas de Magisterio por si quieren hacer voluntariado, con unas prácticas que les van a venir muy bien, porque nuestros niños y niñas suelen ser de familias en riesgo de exclusión o con dificultades diferentes a lo que se van a encontrar en un aula convencional", diferencian estos últimos, destacando que son muy flexibles a la hora de prestar ese voluntariado, amoldándose a las circunstancias de cada uno.

Fórmula USAL

Pero, sin duda, uno de los stands que más curiosidad suscitó fue el de Fórmula USAL, donde los estudiantes de ingeniería mostraron el vehículo —fabricado desde cero— con el que habían participado en la prueba Fórmula Student de Montmeló, buscando nuevos compañeros entre los ingenieros de primer curso para seguir avanzando en este proyecto.