Una apuesta por la educación medioambiental en el aula

El curso escolar 2025-2026 arranca con importantes novedades en el ámbito de la educación ambiental gracias a Naturaliza, el proyecto de Ecoembes que sigue creciendo y consolidando su presencia en las aulas de Castilla y León.

Durante el pasado curso, 493 docentes castellanos y leoneses formaron parte de esta red educativa, acercando los contenidos medioambientales a alumnos de 272 centros escolares. Esta cifra "consolida el compromiso de Naturaliza con la formación de las nuevas generaciones en valores de sostenibilidad y respeto al entorno desde edades tempranas", destacan.

El último estudio de MoreThanResearch para Naturaliza muestra que la sociedad española demanda una mayor presencia de la educación ambiental en las aulas, con nueve de cada diez españoles considerando que la educación ambiental "debería estar incluida en el currículo escolar" y destacando el "papel clave" de los colegios y el profesorado en la lucha contra el cambio climático, solo por detrás de las ONG.

Diferentes propuestas didácticas

Naturaliza ofrece a los docentes diferentes tipos de propuestas didácticas: sesiones dobles para el aula, proyectos trimestrales y actividades fuera del aula, fomentando el aprendizaje en contacto directo con la naturaleza y el entorno más cercano. En este nuevo curso escolar, Naturaliza seguirá ampliando su biblioteca de recursos y sumando nuevas propuestas para todos los niveles educativos, reafirmando su apuesta por una enseñanza más verde y conectada con el entorno.

Dos alumnas realizan una actividad con el cuaderno de campo. / Cedida

"La educación ya no puede entenderse sin una mirada ambiental, ya que es un aspecto clave en el avance hacia un mundo más circular, verde y justo", señala Helena Astorga, portavoz de Naturaliza. "Este nuevo curso seguiremos dando pasos para llegar a más niños y niñas, desde edades más tempranas y con mayor diversidad, convencidos de que el cuidado del medioambiente es una tarea de todos", añade.

Nuevas etapas

Tras siete años formando y acompañando a docentes de Educación Primaria, Naturaliza dio el curso pasado un paso más al incorporar, por primera vez, la mirada ambiental en los centros de Educación Infantil y de Educación Especial. Así, a los cerca de 150 recursos que los docentes ya tenían disponibles en la Biblioteca Naturaliza, este curso se han sumado diez nuevas propuestas para el segundo ciclo de Educación Infantil y para Educación Especial. Todas ellas están adaptadas en duración, formato y metodologías a las características de cada etapa, y se presentan en sesiones de 30 minutos, pensadas para desarrollar en el aula.

El profesorado interesado puede inscribirse gratuitamente en la web del proyecto y formar parte de la red Naturaliza (www.naturalizaeducacion.org).