El príncipe de las bibliotecas

"Me sorprendió bastante, yo solo leía por gusto, no sabía que iba a ser reconocido", señala Juan Alonso Castro, el alumno de 6º de Primaria del colegio José Galera Moreno que ha destacado como el estudiante que más libros ha leído este curso a través de la plataforma Fiction Express. Nada menos que 17 historias disfrutadas desde septiembre gracias a esta opción de lectura interactiva que se utiliza ya en 42 colegios de Zamora —420 en Castilla y León—, a través de un sistema que se centra en el desarrollo de la competencia lingüística y con evidencias pedagógicas, disfrutando de una experiencia educativa inmersiva y participativa.

Apunta el alumno que su profesora de Inglés es una de las que más libros manda durante el curso, pero las ganas de leer también obras en español le llevó a entrar en esta plataforma, donde había una gran variedad de títulos para elegir. "Tú escoges lo que más te guste y también incluye actividades sobre el libro e incluso puedes votar sobre cómo quieres que continúe la historia, porque la van escribiendo sobre la marcha, así que puedes decidir qué va a pasar en el próximo capítulo", explica el alumno.

Cualquier género

No le fue nada complicado elegir los 17 libros que leyó en Fiction Express, ya que "se adaptaba a los gustos de todos", valora, aunque reconoce que, personalmente, no tiene un género favorito, así que no le importa si el libro es de aventuras o de misterio. "Yo escojo uno y, si me está gustando, lo sigo leyendo. Si no, cambio, no me importa dejarlo a medias si no me ha enganchado", confiesa. "Me parece una pérdida de tiempo", razona.

Juan Alonso Castro, en la biblioteca del colegio José Galera Moreno. | miguel ángel lorenzo

Su hora favorita del día para dedicarla a la lectura es por la tarde, cuando llega a casa después de hacer deporte. También cuando se mete a la cama, antes de dormir. "En ese caso, me gusta leer en papel, prefiero estar pasando las páginas", reconoce, algo que no podía hacer en la plataforma Fiction Express, ya que está todo digitalizado. "Leer un libro en papel creo que es algo más natural", considera Juan.

Lecturas actuales

En estas últimas semanas, sus compañeros en papel son el clásico "Matar a un ruiseñor", de Harper Lee; "Alas de hierro", el segundo volumen de la serie "Empíreo", creada por Rebecca Yarros; y "Babel", de R.F. Kuang. Títulos que dan buena cuenta de lo versátiles que son sus gustos literarios.

Con respecto a cómo se aprovisiona de libros, no tiene predilección por cogerlos prestados de la biblioteca pública o de la de su colegio. "Suelo llevarme varios a la vez y de diferentes temáticas. Depende de los que coja, leo más o menos ejemplares en ese mes", comenta. Aunque normalmente suele terminar una historia antes de comenzar la siguiente, confiesa que alguna vez ha leído varias obras al mismo tiempo. "En los cumpleaños, cuando me regalan libros, los empiezo todos juntos si son de los que tengo muchas ganas de leer", pone como ejemplo.

Fan de las sagas

Las famosas sagas de Harry Potter o Las Crónicas de Narnia han caído en sus manos "y me las he releído varias veces", apunta, subrayando que son de sus títulos favoritos. También las ha visto luego en la gran pantalla, pero se queda con la versión en papel.

El príncipe de las bibliotecas

Haciendo memoria, la lectura siempre ha sido una de sus grandes aficiones. "Me enseñaron a leer en el colegio y ya en Infantil y los primeros años de Primaria nos mandaban libros que me gustaban, aunque siempre he preferido escoger yo los títulos", afirma. De ahí que desde pequeño fueran habituales sus visitas a la biblioteca. "Cuando daba con una colección que me gustaba, me viciaba. Creo que fue ahí cuando le cogí definitivamente el gusto a la lectura", rememora.

Lectura en familia

Una afición que se comparte en casa, aunque él es el que más lee. "Mis padres, por el trabajo, tienen menos tiempo y mi hermana prefiere hacer otras cosas", señala, aunque como hermano mayor, les anima a los dos pequeños a aficionarse a los libros y les recomienda algún título que cree que les pueda gustar.

De momento, no piensa en dedicarse profesionalmente a nada relacionado con la lectura —bibliotecario, escritor, profesor de Lengua...— pero sí está deseando finalizar el curso para tener más tiempo libre que dedicar a la larga lista de libros que tiene pendiente y seguir viviendo aventuras entre página y página.

