Una futura ingeniera enamorada de la electricidad

Desde pequeña le llamaba la atención todo lo que tenía que ver con la industria y la electricidad, así que tenía bien claro a qué se quería dedicar. Ariadna Ferreras Fernández es la única estudiante mujer del grado superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados que se imparte en el IES Los Sauces de Benavente, tras estudiar el Bachillerato Tecnológico Industrial. "Fue la profesora de TIC del instituto quien nos aconsejó a los que nos decantábamos por una ingeniería que echáramos un vistazo a los ciclos superiores de FP, porque, aparte de sus salidas profesionales, nos convalidarían asignaturas si luego decidíamos seguir estudiando en la universidad", recuerda.

El argumento la convenció y se matriculó en el centro, sin importarle ser la única chica en el ciclo. "Todavía había gente que me miraba extrañada cuando venían al instituto a dar alguna charla y me veía ahí rodeada de compañeros", reconoce. "Pero, tras esa primera impresión, en ningún momento he sentido ningún tipo de discriminación por ser mujer. Hice piña con el resto de la clase y he hecho lo mismo que ellos cuando teníamos que bajar al taller. Tampoco he tenido ningún trato de favor por el mismo motivo", subraya. En su caso, la clase era de pocos alumnos, pero todos muy bien compenetrados, por lo que la acogieron sin ningún problema.

Más allá de mantenimiento

Entiende que todavía esos estudios no sean muy atractivos, en general, para las chicas, "puesto que siguen estando muy enfocados a ponerse el mono y trabajar en mantenimiento", pero considera que sí que está cambiando la antigua visión que se tenía de la Formación Profesional como estudios inferiores para personas que no podían aspirar a nada superior.

De hecho, su siguiente paso tras graduarse en el IES Los Sauces será estudiar la carrera superior de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de León. "Ahí será mucha más teoría, pero ya llevo la práctica habiendo estudiado el ciclo. Ese fue el consejo que me dieron y así lo he hecho. Además, tiene una salida profesional increíble", confía.

La estudiante benaventana, en el despacho donde realizar actualmente sus prácticas. | Cedida

Y esas salidas van más allá de tareas de mantenimiento. "Yo estoy haciendo las prácticas en una gestoría energética de Benavente Aplicaciones Electrotécnicas, porque me interesaba saber sobre proyectos, memorias técnicas y todo ese tipo de documentación, ya que quiero dirigir mis pasos hacia este sector", adelanta Una opción que le hizo rechazar el pasado febrero el realizar sus prácticas de fin de grado en grandes empresas como Azucarera —donde habría estado trabajando con autómatas— o Iberdrola. Ambas se interesaron por ella directamente pero escogió la tercera opción. "La gente lo que no suele ver es que, con esta formación, se puede estar tanto en el área administrativa como en la de mantenimiento, que es mucho más manual", asegura la benaventana.

Futuro profesional

Ante la perspectiva de seguir estudiando cuatro años más en la universidad, explica que su trabajo soñado sería trabajar como ingeniera "tanto en oficina, haciendo proyectos y llevándolos a Industria, firmando boletines, como estar en obra supervisando que todo esté correcto, ya que no me molesta en absoluto mancharme las manos. Ambas opciones me gustan por igual", asegura.

Suscríbete para seguir leyendo