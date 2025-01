Cuenta atrás para una experiencia educativa internacional

Cuando su hermana Naara consiguió la beca de la Fundación Amancio Ortega para estudiar 1º de Bachillerato en Canadá, pensó que ella podía intentarlo. «Hubo una chica, también de Benavente, a la que le habían dado la beca en el año del covid y fue ahí cuando me empecé a interesar por esa oportunidad, pero no sabía se sería capaz de irme tan lejos», confiesa Elisa Rodríguez Hernández, la estudiante del colegio San Vicente de Paúl de Benavente que ha conseguido una de las 450 ayudas —la única para Zamora— que esta organización otorga a estudiantes españoles para una completa inmersión lingüística, educativa y cultural durante un curso entero en Estados Unidos o Canadá.

La experiencia de su hermana y todas las anécdotas que compartió con ella cuando regresó el pasado mes de junio de Nueva Escocia fueron el empujón definitivo para intentarlo. «Tenía ganas de probar, pero es verdad que hubo momentos en los que pensaba que no iba a superar las pruebas», asegura. Tras solicitar la beca y ser aceptada la instancia, llega el momento de los exámenes, tanto presencial como oral por videollamada. «El presencial es similar a cualquier prueba para acceder a un título de inglés», compara.

Entrevista personal

Una ve z superado ese paso, se continúa con las entrevistas personales. «Ahí te preguntan qué es lo que más te emociona de estudiar en el extranjero, cómo crees que te desenvolverás en ese ambiente nuevo, cuáles son tus aficiones con tus amigos... En definitiva, preguntas para conocerte un poco mejor», resume la benaventana.

Elisa Rodríguez / Cedida

Elisa considera que, para lograr esta beca, no es indispensable tener un alto conocimiento del idioma. «No es necesario tener ningún título, lo importante es que el examen te salga bien», aconseja. Aun así, explica que ella se pasó varios meses preparándose, haciendo muchas redacciones y practicando conversación con su profesora de colegio San Vicente de Paúl, a la que le está muy agradecida.

Tanto esta docente como el resto del colegio ya le han dado la enhorabuena por esta beca y en casa están tan contentos como gratamente sorprendidos por que otro miembro más de la familia lo haya conseguido.

Elegida entre más de 8.500 candidaturas

Para obtener una de las becas de la edición del próximo curso, donde participará Elisa Rodríguez, se presentaron más de 8.500 estudiantes de toda España con al menos un notable en 3º de la ESO . La beca cubre el 100% del coste de un año escolar en Canadá o Estados Unidos, como alojamiento, manutención con una familia local de acogida, escolarización, viaje, seguro médico y de accidentes, seguimiento durante los diez meses de estancia en el extranjero y una asignación mensual para gastos menores.

Las becas se han dividido entre 80 destinadas a centros educativos de Galicia y otras 370 repartidas por el resto del territorio nacional, 32 de ellas con destino en Castilla y León.

Preparación

Hasta el momento de la partida, a finales de agosto —pues el curso allí comienza unas semanas más pronto que en España— además de estudiar 4º de la ESO, tendrá que asistir a diferentes reuniones y encuentros para prepararse para este viaje. «Habrá un fin de semana de marzo en el que nos reuniremos todos los becados en Madrid, para estar juntos y darnos algunas orientaciones. Después, a medida que avance el tiempo, habrá que organizar todo el papeleo necesario y sacar el visado», indica.

Elisa Rodríguez / Cedida

Todavía no sabe el destino definitivo, solamente que viajará a Estados Unidos y, aunque su hermana estuvo en Canadá, ya le ha dado algunos consejos tras su estancia allí. «Sobre todo, me ha dicho que no hay que prejuzgar por la experiencia de otros, que lo importante es llevarse bien con los compañeros e intentar hacer amigos, porque serán amistades que perduren toda la vida, con las que habrás compartido una experiencia maravillosa», finaliza.

Las becadas de este curso

En este curso 2024-2025 hay cuatro zamoranas que están viviendo esta oportunidad única. Se trata de María de la Iglesia, del colegio Corazón de María, Alicia Martín, del IES Maestro Haedo —ambos en la capital—, Lucía Maniega, estudiante del IES Los Sauces de Benavente, y Marta Velázquez, del colegio Amor de Dios de Toro.

Con los 450 seleccionados para el próximo curso, ya son más de 5.000 los estudiantes becados desde el comienzo del programa en toda España.