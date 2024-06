Radiografía del Campus Viriato desde Radio USAL

Era la primera vez que se realizaba el programa desde el Campus Viriato y la impresión no pudo ser más positiva. Elena Villegas y su equipo de Radio USAL se desplazaron hasta Zamora para descubrir de primera mano los grados que se ofrecen en la ciudad y hablar directamente con los protagonistas —profesores y alumnos— sobre estos estudios y los diferentes proyectos que se están llevando a cabo.

Enfermería y Relaciones Laborales tuvieron su espacio para hablar de iniciativas como la del proyecto Soliedad, que cuenta con voluntarias estudiantes o el futuro profesional de estos grados.

Facultad de Educación

Para hablar de educación, se puso ante los micrófonos el decano Francisco Cuadrado, acompañado de Raquel Niso, alumna del doble grado de Educación Infantil y Primaria. Natural de Extremadura, la estudiante confesó que no estaba en esta carrera "de rebote", sino que lo suyo era "por vocación, pero para enseñar a niños de cero a doce años", confesó. Lo de elegir Zamora tampoco fue casual. "Al venir de un pueblo, no quería trasladarme a una gran ciudad como Madrid. Zamora es ideal para estudiar: es cómoda y todo queda a mano, además la facultad está muy bien, se nos trata como personas, no como números", agradeció.

Aunque la mayoría de estudiantes de Educación son zamoranos, también hay un buen número de alumnos salmantinos —más de 150— y un colectivo importante gallego, que casi alcanza el centenar. "Las relaciones que se establecen entre el profesorado y los alumnos son muy buenas, porque los grupos no son muy grandes", destacó el decano, quien también habló de la nueva iniciativa del Museo Pedagógico, que abrirá sus puertas en septiembre, coincidiendo con el nuevo curso, y de la Universidad de la Experiencia, que ofrece la posibilidad de formación a los mayores de 55 años.

Los grados de la Politécnica

La Escuela Politécnica también se acercó al improvisado estudio al aire libre junto a la biblioteca del campus, con varios miembros de la directiva y de la delegación de estudiantes, que representan a alumnos de Castilla y León, Galicia, Madrid y Extremadura, además de extranjeros que eligen Zamora para formarse en una ingeniería. Cerca de 600 estudiantes con grados que auguran un gran futuro profesional como el de Aplicaciones 3D y Videojuegos, que está en alza y cuyo atractivo es innegable.

Además de los universitarios, también hubo un hueco en esta mañana radiofónica para las instituciones, con la presencia de representantes tanto del Ayuntamiento de Zamora como de la Diputación Provincial, y para los que podrán ser futuros estudiantes del Campus Viriato, los alumnos del colegio Santísima Trinidad-Amor de Dios, quienes también presumieron de proyectos educativos, destacando sus ya famosos Guardianes del Duero, dentro de una propuesta de cuidado medioambiental a diferentes niveles.

Broche musical

El broche de oro fue musical, con la participación de Claudia Zurdo, cantante de Project Claudia, quien explicó cómo es el día a día de un grupo musical en Zamora e interpretó alguna de sus canciones para finalizar este programa itinerante con buen sabor de boca.

