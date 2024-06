La participación como elemento clave y necesario

Otro curso más. Avanzamos uno tras otro sin saber muy bien hacia donde se dirige la educación de nuestros hijos e hijas; con tantos cambios, tantos datos, tantos intríngulis normativos que las familias no sabemos cómo afrontarlos, como entender los "criterios", las "competencias", la "evaluación" y todo lo que conlleva todo esto. Tanto docentes como alumnado y familias nos volvemos locos con la aplicación de la nueva ley. Y en medio de esta vorágine de cambio se encuentran nuestros hijos e hijas, porque no olvidemos que, aunque esto afecta a profesorado, administración, padres y madres y a toda la sociedad en su conjunto, sobre todo les afecta a ellos, al alumnado, a chicos y chicas que se están formando, que están creando los cimientos de su adultez y de su futuro.

Habría muchos temas de los que hablar de este curso, que no dejan de ser recurrentes todos los años y que seguimos "peleando" allí donde podemos y se nos escucha, como son: deficiente implantación del Plan de Atención a la Diversidad, la atención al alumnado con necesidad de apoyo educativo se sigue realizando desde una estructura inestable, con profesionales insuficientes y temporales; se mantiene el Programa de Bilingüismo de modo obligado, sin oportunidad de elección por parte de las familias que seguimos sin encontrar en él ninguna "realidad bilingüe"; se implanta el primer ciclo de Educación Infantil de modo caótico, encontrando casuísticas como que un centro tenga un nivel pero no el anterior, y a la inversa; muchos de los edificios de colegios e institutos siguen feos, viejos y, en algunos casos, inseguros, sin que se ponga remedio, porque las administraciones se pasan la responsabilidad entre ellas; se implantan programas que no buscan un cambio de nuestro sistema, si no una solución puntual a dificultades estructurales (programa de Éxito Educativo, proyecto de Escuelas Saludables, programa de prevención del suicidio, etc.); la mayoría de los comedores escolares siguen manteniendo una línea fría que proporciona a los menores comida cocinada desde hace más de seis días y que llega desde muchos kilómetros de distancia; la salud mental de nuestros jóvenes —con cifras alarmantes desde la pandemia— sigue sin atenderse de una forma real y efectiva. Y así podríamos seguir enumerando.

Todos estos temas necesitarían un artículo propio por su importancia, pero no es este nuestro objetivo en este momento.

Creemos firmemente que esto sería más fácil de mejorar si trabajáramos en comunidad, si la tan manida "comunidad educativa" fuera real, si se contara con las familias y estas se involucraran de forma efectiva en dicha comunidad, a la hora de elaborar programas, de implantar normativas muchas veces creadas sobre papel y difíciles de aplicar y, sobre todo, con los verdaderos protagonistas de esta historia, nuestros menores, con los cuales no se cuenta para participar en tantos cambios que les afectan directamente para poder crecer de modo pleno y saludable.

La participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa es fundamental para garantizar una educación de calidad y adaptada a las necesidades de los estudiantes. Es importante que padres, docentes, administradores y alumnado trabajemos juntos para abordar los desafíos y mejorar el sistema educativo. Priorizar el bienestar y los derechos de los menores es crucial —y obligado, según la Convención de los Derechos de la Infancia— y trabajar en conjunto en la misma dirección puede marcar la diferencia. Juntos podemos construir un entorno educativo más inclusivo, equitativo y saludable para todos.

Ese es nuestro objetivo y nuestra esperanza.

