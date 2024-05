Cara a cara con los autores

Poesía, novela y filosofía se dieron la mano en la propuesta "Otras formas de leer", organizada por la Dirección Provincial de Educación alrededor del Día del Libro, lo que propició que los zamoranos pudieran disfrutar de encuentros con autores de la talla de Luis García Montero, César Pérez Gellida, Luis Landero o José Carlos Ruiz.

Tras la visita del director del Instituto Cervantes en marzo, mayo albergó el resto de citas ilustres, con los salones de actos del Campus Viriato y el Museo Etnográfico de Castilla y León como escenarios.

Conversación entre amigos

Como una estrella de cine entró en el vallisoletano Pérez Gellida, "escoltado" por quienes luego le acompañarían sobre las tablas, encargados de guiar la conversación, aunque el escritor en seguida cogió las riendas del encuentro, que convirtió en una reunión con amigos. Hijo de maestros, con dos hermanos que sacaban notas más brillantes que él, "nunca me planteé la docencia, porque me gustaba demasiado el rock and roll", bromeó. No pudo cumplir su sueño de estudiar Periodismo en Salamanca, así que se quedó en Valladolid para hacer Historia, aunque su camino profesional se centró —con notable éxito— en el mundo comercial.

César Pérez Gellida charla con los lectores que se acercaron al campus. | M. A. L. (Archivo) / B. Blanco García

"Yo no escribía nunca, no sentía atracción por contar historias, pero sí que era un gran lector", explicó a los asistentes. "Memento mori" fue su primera novela, que lo catapultó directamente a la fama y que nació de una mezcla entre sus noches de insomnio inventando relatos y un interés por el estudio de la sociopatía. "De la maldad del hombre me atrae investigar su origen, los motivos por los que apretamos los dientes. Además, me gusta mucho incomodar al lector", admitió.

De ahí se entiende los argumentos de sus novelas, todas publicaciones de éxito. Y algunas, como su primera obra, ha trascendido esa fama a la pantalla. A este respecto, anunció que ya está en marcha la segunda parte, inspirada en su libro "Dies irae".

Primeros contactos con la literatura

Con sus principales obras como hilo conductor, Luis Landero fue desgranando su recorrido literario desde aquellos primeros contactos con la literatura durante su niñez en Alburquerque. La insistencia de su abuela Frasca por que aprendiera a leer y escribir —algo que ella no había conseguido— y la figura de un padre que se fue demasiado pronto y al que prometió hacerse "un hombre de provecho", fueron los mimbres que han conseguido que este autor sea uno de los más premiados, a pesar de que su primera novela, "Juegos de la edad tardía", llegó cumplidos ya los cuarenta.

El escritor Luis Landero, durante su intervención en Zamora. | A. P. (Archivo) / B. Blanco García

Compartió con los asistentes las tres virtudes intelectuales que favorece la escritura: soledad, concentración y lentitud, una terna que, según su experiencia "es fundamental para hacer cualquier cosa en la vida".

Enemigo de Internet más allá de su uso para la diversión, Landero se confesó "enamorado" de las palabras "por su ritmo y su color".

Punto y final con la filosofía

La última visita de "Otras formas de leer", que también contó con la inestimable ayuda de los CFIE de Zamora y Benavente, fue la del mediático filósofo José Carlos Ruiz, especialista en pensamiento crítico, quien puso el broche final que a jornadas que acercan al lector escritores de referencia.

Suscríbete para seguir leyendo