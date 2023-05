"Mi trabajo reconecta la literatura con las circunstancias de la vida"

Un nombre con peso propio en la literatura infantil es Raúl Vacas, experto en acercar la poesía a los niños, con sus relatos llenos de imaginación y rima. El salmantino ha sido uno de los participantes en las VIII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura.

–Su último libro, "27 casas", es una especie de abecedario arquitectónico.

–Es un álbum ilustrado publicado por la editorial salmantina La Guarida, un libro muy vinculado al hecho de habitar, tener una casa, un refugio, un cobijo. Su subtítulo es "Poemas para entrar a vivir", pero podría ser "Poemas para entrar a leer" o "Poemas para entrar a escribir", porque lo que pretende es dar a conocer, a través de las diferentes letras del abecedario, distintos lugares vinculados con el hecho de habitar: con la "a", autocaravana; con la "b", barraca; con la "c", castillo... Es un proyecto que está teniendo muy buena acogida y del que estamos muy satisfechos, tanto el ilustrador, el gallego David Pintor, como yo. Está gustando mucho porque, aparte del placer de leerlo, tiene esa carga didáctica que se puede trabajar en el aula.

–¿La ilustración es un elemento esencial para los libros infantiles?

–Yo creo que sí, y esa es la clave del álbum ilustrado. Niños, jóvenes e incluso adultos aprenden a manejarse con una doble lectura, a leer las imágenes, más allá de la parte textual. Esos dos lenguajes se complementan. Personalmente, ya no concibo los poemas sin las correspondientes ilustraciones que ha hecho David Pintor, que son fantásticas e ilustran ese tipo de viviendas y a las personas que forman parte de las historias vinculadas a cada una de ellas.

–El abecedario también parece haberse convertido en una guía para sus libros. ¿Le da buen resultado?

–Sí, aunque lo que no quiero es que me encasillen ya como escritor de abecedarios (risas). Al final, es como jugar al "veo, veo" de cuando éramos pequeños, tratar de recorrer todas las letras, buscar una palabra vinculada a ellas y aprender a mirar. En un abecedario, uno explora y ordena. Destacaría el trabajo de documentación realizado, porque había aspectos que desconocía y ha sido fundamental recorrer casas de todo el mundo, buscando para cada una de las letras distintas posibilidades. También hay una parte informativa en el libro, un glosario, porque no queríamos hipotecar el poema para contar cómo era la casa, sino dar protagonismo a una historia. Está por un lado la información y, por otro, el juego, además de la propia lectura. Es un libro bastante completo.

Sin miedo

–¿Los niños son un público al que no le tiene miedo?

–Ningún miedo, aunque quizá un poco a los de Infantil, con quienes se necesitan otros apoyos más allá de las palabras y yo no he trabajado ni investigado en ese ámbito. Los maestros de esa etapa trabajan muy bien, pero es un público que a mí me impone mucho respeto. Son, sin duda, los más exigentes, porque hay que tener muy buenas tablas también como narrador, así que me quedo con Primaria y Secundaria. Y encantado, además, de que este tipo de encuentros sean en un contexto como el de Zamora, donde se han aunado esfuerzos y se ha trabajado de forma coordinada desde los CFIE, la consejería y los centros educativos.

–¿Su público es lector fiel?

–Creo que sí. En Primaria aún uno puede encontrarse con esos niños y niñas que se apasionan con la lectura, que devoran libros. Al llegar al instituto, hay una cierta desconexión, pero si el poso es bueno, uno acaba volviendo a la lectura. Ahora parece que estuviera de moda el no leer, pero yo considero que la lectura es algo fundamental a lo largo de cualquier momento del proceso educativo y de desarrollo del niño, del joven y adulto.

–¿Se puede tratar cualquier tema con estos lectores?

–Hay cabida para todo tipo de materias, pero rehuyo de los temas específicos. Ahora están muy de moda los libros hechos para las emociones, por ejemplo, pero considero que el libro en sí ya ayuda a gestionar todo tipo de emociones. Uno de poesía, por ejemplo, ayuda a hablar del amor, de la muerte o de la vida.

Un reto en verso

–¿Es un reto hacer poesía para niños, un género ya de por sí minoritario para adultos?

–Creo que tiene muy buena recepción en los primeros años. En tercero o cuarto de Primaria están hechos al dibujo y todo tipo de lenguajes. Son absolutamente permeables, preparados para la rima, para jugar con las palabras. Además, es algo que forma parte también de nuestra vida, con las nanas, la literatura popular o las canciones de cuando jugábamos a la comba, con las retahílas y los romances. El problema es que hemos desligado un poco la literatura de la circunstancias de la vida y mi trabajo es rehacer ese tipo de conexiones.

–¿La literatura tiene el lugar que se merece en el aula?

–Al menos, en Primaria. En Secundaria debería haber mucha más presencia de literatura en otros ámbitos, más allá del departamento de lengua y literatura, porque también tiene que ver con el ámbito científico, el matemático y cualquier disciplina, en realidad. Creo que la lectura y la escritura son competencia de cualquier ámbito. Es curioso cuando en un claustro de profesores alguien señala algo sobre las faltas que pueda cometer un alumno y se busca la responsabilidad del profesor de lengua, como si el compañero de ciencias naturales o el de física no tuviera una competencia sobre el lenguaje en ese sentido. La literatura debería ser algo más transversal, porque tiene que ver con otras realidades, más allá de la ficción y la novela.

–¿Cómo se puede fomentar el hábito lector?

–Incorporando el elemento lúdico, hablando de ese vínculo entre literatura y vida y, sobre todo, desligando la tarea del leer de la tarea del deber. Creo que se ha hecho excesivo daño con los comentarios de texto, puramente fríos, sin ir más allá, como hablar de la emoción que transmite el poema. No tiene mucho sentido que se invite a leer a niños y jóvenes y se les hagan un examen de lectura vinculado a esos libros. Si suspenden, le cogen manía al autor, al profesor y a la lectura. Esta tiene que ser un placer, aunque cueste hacer frente a la pantalla y exija tiempo y dedicación. La literatura sirve para la vida, aporta destrezas y ayuda a gestionar las emociones. Ahora mismo, psicólogos y psiquiatras están recomendando escribir y leer a sus pacientes, de todas las edades, porque desde ahí se puede hacer toda esa gestión de lo emocional.