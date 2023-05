Un PIE transoceánico

Después de dos años consecutivos participando como profesor observador y profesor experto en el Proyecto de Innovación Educativa (PIE) OBSERVA_ACCIÓN, en esta ocasión decidí aplicar al programa internacional y participar en este "intercambio de experiencias" con un profesor de Canadá.

Esta vez participé en el programa como parte del equipo directivo del colegio San Vicente de Paúl (Benavente) y mi compañera canadiense, Karen Davies, es la directora del colegio Mistassiniy School, en Wabasca, una pequeña localidad al norte de Alberta, en Canadá, donde la población es mayoritariamente indígena y la economía de la zona está basada en el petróleo y la madera, ya que es un lugar remoto en medio de lagos y bosques.

Organización

Mistassiniy School es una escuela que va de grado 7 a 12, lo que en España equivale a Secundaria y Bachillerato. En grado 12 preparan los diplomas que les sirven de llave para la universidad a aquellos alumnos que quieran graduarse.

El problema al que se enfrenta esta escuela y otras muchas al norte de Alberta, donde la población es principalmente indígena o "First Nations", es el elevado índice de absentismo escolar —casi un 60%— contra el que se ven incapaces de luchar. Después de los escándalos en las "residential schools" que han salido a la luz en los últimos años, estos alumnos no quieren adaptarse al sistema educativo. El hecho de que aproximadamente entre 1863 hasta 1996 —año en que cerró la última escuela residencial en Canadá—, miles de niños indígenas formaron parte de un programa en el que se intentó erradicar la cultura aborigen nativa e integrar a la fuerza a los niños indígenas en la sociedad.

Solo la barbaridad que esto puede suponer se ha visto empeorado por los hallazgos de fosas comunes en los alrededores de estas escuelas, con cadáveres de niños. Las causas de la muerte no han sido desveladas, pero, en su momento, las familias de estos niños no fueron informados de nada. Todo esto ha supuesto un trauma intergeneracional que sigue afectando a la población indígena, catalogado por algunos medios como "genocido cultural". Toda la sociedad canadiense está inmersa en un proceso de reconciliación dando visibilidad, entre otras muchas acciones, a todo lo ocurrido e intentando sanar esas heridas todavía están abiertas, ya que la última escuela residencial cerró en los 90.

Para luchar contra ello, el distrito escolar proporciona a todos los alumnos todos los días desayuno y comida, les proveen de los materiales escolares necesarios y hacen actividades directamente relacionadas con su cultura a través de profesores nativos que conocen y pueden transmitirles su propia cultura a través de asignaturas como la enseñanza de su lengua, "cree language", talleres de costura donde cosen los mocasines o guantes típicos, atrapasueños… hasta el punto que, durante mi estancia allí, tuve la posibilidad de salir al patio del colegio a cocinar un morro de alce, actividad guiada por una superviviente de las residential schools.

Una gran experiencia

Profesionalmente, la experiencia de conocer "in situ" otras escuelas, su dinámica y organización, intercambiar opiniones con otros profesores y alumnos siempre es enriquecedora y recomendable para todos. Desde mi punto de vista, ningún sistema educativo es mejor o peor que otro, sino que existen una serie de variables en esta ecuación que nunca van a dar el mismo resultado y, para muestra, un botón. El sistema educativo canadiense dispone de un montón de recursos económicos y, por tanto, materiales y humanos que no tenemos en España.

Como he dicho anteriormente, a los alumnos se les proporciona el material que necesitan e incluso se les da desayuno y comida en el colegio; existe un sistema de profesores sustitutos que el mismo día que va a faltar un profesor, por el motivo que sea, se avisa e, inmediatamente, te mandan sustituto; en este colegio, un colegio que en España equivaldría a Secundaria y Bachillerato normal, disponían de un taller para trabajar la madera, soldar, máquinas de coser, tres cocinas completas… para intentar atraer a los alumnos y que se integren en el sistema y, aún así, es complicado y siguen luchando por conseguirlo.

Personalmente, ha sido una oportunidad única la que este programa me ha brindado. Pese a haber estado trabajando en un colegio en Canadá durante tres años, pero en otra ciudad, con el programa de Profesor Visitante. Aquí, en Wabasca, he podido visitar diferentes colegios, incluso el que estaba dentro de la reserva india, donde una profesora retirada me contó cómo y con qué fondos se construyó la escuela en la reserva, el funcionamiento político-económico de la reserva. Un testimonio de primera mano al que nunca me imaginé poder tener acceso.

Vivencia para compartir

Para mí, toda una aventura y una experiencia enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional, que compartir con mis compañeros de claustro y con mis alumnos de Secundaria. Crear en los alumnos esa inquietud por viajar, conocer nuevas culturas, gente nueva que nos haga crecer como personas a través de sus testimonios y vivencias. Transmitir a los compañeros del claustro la idea del trabajo bien hecho o aspectos que mejorar después de reflexionar al comparar.

En resumen, un proyecto donde la competencia en conciencia y expresión cultural ha superado todo lo esperado.