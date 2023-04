Enseñanza a buen ritmo en Zamora

Maestros de Primaria, profesores de Secundaria, docentes de Música y graduados en Animación Sociodeportiva participaron en la jornada "Ritmos urbanos y danza", organizada por el CFIE de Zamora e impartida por el profesor Jesús Herrero Gil, fiel defensor de incluir en el aula coreografías y músicas de diferentes estilos para desarrollar el aprendizaje de distintas asignaturas.

"Estos alumnos no pueden ser más participativos y entusiastas", agradecía el profesor, que imparte habitualmente clase en el IES Ciudad Jardín de Badajoz, además de formar a los profesores con estas nuevas herramientas activas para el aula. En el curso que impartió en Zamora se centró en el ritmo, la expresión corporal y la danza. "El objetivo es, principalmente, quitar el miedo a trabajar con este tipo de contenidos, que parece que siempre cuesta más, muchas veces por vergüenza", reconoce. Una barrera que quiere derribar, como la de que bailar solo sea cosa de mujeres. "La mayoría de las participantes en este tipo de cursos son profesoras, así que hay que seguir luchando contra los estereotipos de que la danza es para chicas y ellos tienen que jugar al fútbol", defiende.

El desconocimiento de esta herramienta o el miedo al ridículo hace que muchos desechen esta vía para sus clases. "Realmente, no hay que tener mucha formación para impartir este tipo de actividades a nivel de Primaria o Secundaria, se trata más de voluntad que de preparación. Cuando uno le echa ganas, los alumnos perciben ese entusiasmo y se contagian", invita.

El ritmo de la vida

En el aspecto educativo, el ritmo se vuelve en parte fundamental del día a día. "Todo en la vida es ritmo, estamos rodeados de él, quien no lo tiene, conlleva un problema", asegura. Por eso defiende que, desde la Educación Física, "se trabajen otras áreas, para comprobar que todo está conectado", subraya. Así, un simple juego de bote de balón siguiendo una melodía o un trabajo rítmico en pareja puede ayudar mucho en el tema de la coordinación. Y es que Herrero reconoce que no todo el mundo nace con el don del ritmo. "Es como aquellos que tienen mayor habilidad para tocar un instrumento. Pero todo es cuestión de entrenar, aunque no lo tengas de forma innata. Todos tenemos ritmo, pero en algunos está más escondido y hay que trabajar para poder sacarlo", anima.

De esto se dieron cuenta todos los profesores zamoranos que acudieron a la cita en Morales del Vino, donde aprendieron una coreografía y tomaron nota de cómo poder aprovechar lo aprendido en el taller para implementarlo en sus respectivas clases. Un aprendizaje que, además, como subraya el monitor del curso, puede ayudar a una enseñanza transversal. "Con música y plástica es con las asignaturas que más trabajamos, pero se puede incluir en cualquier materia, desde matemáticas hasta biología", pone como ejemplos. Una herramienta más que útil, que los profesores pueden comenzar a aprovechar "una vez que superen los primeros momentos de timidez", alienta.