Acordes con recompensa

“Todo un orgullo por el gran trabajo realizado y una recompensa más que satisfactoria”. Así valora el director del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano, Jorge Rafael Gómez, los galardones recibidos por tres de los alumnos del centro en los Premios Extraordinarios de Música 2021-2022. Una meta que llega tras una carrera de fondo de diez años de estudios —logrando un expediente con una nota superior al 9,5— y después de superar, en una prueba final, tres temas de teoría y un recital de media hora frente a un exigente tribunal.

La última alumna zamorana en conseguir este galardón fue Alicia Fermoselle Martín, estudiante de saxofón del actual director del conservatorio, quien actualmente prosigue su carrera musical en el extranjero. “Este año ha sido particularmente sorprendente tener a tres premiados, puesto que se trata de alumnos con una carga lectiva muy fuerte en Bachillerato, lo que les da más mérito”, aplaude Gómez.

De este modo, la entrega de estos premios extraordinarios, que tuvo lugar en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, se caracterizó por el marcado protagonismo zamorano, cuando subieron al escenario Ángela Luis Rodríguez, para recoger su reconocimiento en la modalidad de violín, Miguel Toranzo Bautista, por su excelencia al piano, y Diego Gonçalves García, por su maestría con la guitarra.

Continuación en Sevilla

La primera ha decidido continuar por el camino de la música y desde el pasado octubre está en el Conservatorio Superior de Sevilla con el profesor Alejandro Bustamante. “Empecé a estudiar a los ocho años, pero mis padres son músicos, así que lo he vivido desde siempre. Este premio es un reconocimiento al trabajo y, sobre todo, un impulso al darte cuenta de que realmente el esfuerzo tiene su recompensa”, agradece la joven, quien reconoce que el violín llegó a su vida “de casualidad, pero a día de hoy no me imagino con otro instrumento. Lo disfruto muchísimo y además me da la posibilidad de hacer música de conjunto”, confiesa.

También por tradición familiar le llegó a Miguel Toranzo Bautista el piano, puesto que su madre lo toca desde que era pequeña. “Este premio es la guinda del pastel por el esfuerzo de diez años de compaginar estos estudios con las clases, el baloncesto y tantas otras cosas”, enumera, satisfecho. El piano le aporta “evasión, distracción e incluso relajación, además de disponer de un medio para expresar emociones”, por lo que asegura que, aunque ha comenzado el grado de Matemáticas en Salamanca, continuará muy apegado a él.

Inicios con los Beatles

El trío zamorano de éxito lo completa Diego Gonçalves García, cuyos primeros acordes de guitarra fueron de canciones de los Beatles. “El conservatorio me descubrió el repertorio clásico, desconocido para mí hasta entonces, que me encantó, aunque nunca he dejado de tocar música más actual”, detalla. El mayor de los tres premiados, desarrolla su carrera profesional como profesor del conservatorio de Salamanca.