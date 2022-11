“La relación profesor alumno debe estar basada en el respeto”

Implementar en el aula la Disciplina Positiva es una tendencia en alza por todo lo que reporta a profesores y alumnos, añadiendo beneficios más allá de la educación reglada. La presidenta de la Asociación Disciplina Positiva España, Sandra Hurtado Escobar, imparte en el CFIE de Benavente un curso sobre esta corriente a profesores interesados en un cambio.

–¿Cuál es el objetivo de preparar este curso específicamente para profesores?

–La Disciplina Positiva es un modelo educativo creado por dos terapeutas norteamericanas, Jane Nelsen y Lyn Lott, basado en el trabajo de dos psiquiatras austríacos del s. XX, Alfred Adler y Rudolf Dreikurs. Nace en un ambiente familiar, pero pronto se extiende como modelo educativo, porque estamos hablando de relaciones horizontales, basadas en el respeto mutuo. Cuando hay relaciones humanas, da igual que estén en aula, familia, organizaciones, empresas o incluso en pareja.

–¿Cómo puede ayudar a los docentes?

–Como docente que también soy, considero que nos faltan muchas herramientas. Aquí la mayoría estamos por vocación, que es nuestro motor para seguir en una profesión con mucho en contra. Pero me gusta poner el foco en lo que puedo hacer y no malgastar energía en lo que no puedo cambiar, como señala la Disciplina Positiva. Hoy en día al profesor se le exige cada vez más: estar preparado académicamente, saber estructurar su asignatura, ser psicólogo para acompañar a las familias, detectar un TDAH y que tenga inteligencia emocional. Y todo esto ante un grupo de alumnos totalmente heterogéneo, a los que tiene que liderar en nueve meses, sin dejar a nadie atrás. Pensar en Disciplina Positiva es pensar en herramientas, pero creo que, ante todo, es una actitud, una manera de ver al otro. Después ya llegan esas herramientas que te ayudan a cambiar tu mirada hacia el niño y el adolescente hacia la comprensión, el respeto, el acompañamiento y la empatía. Una visión totalmente clara en el ambiente adulto, aunque con los menores optamos por una postura de educación vertical, es decir, una autoridad ante la que los otros obedecen. En ese modelo hemos sido educados, en familia y escuela, así que, si no te cuestionas el modelo, lo sigues reproduciendo.

Apuesta por el cambio

–Y es cuando aparecen los profesores que apuestan por el cambio.

–Y ahí la Disciplina Positiva ofrece las herramientas necesarias para cambiar esa mirada hacia el niño y el adolescente, lo que les permitirá trabajar de forma distinta, potenciando las habilidades de vida y favoreciendo la empatía, la solidaridad, el ser crítico, responsable, autónomo, que además también les van a servir para ir por la vida. Pero esas habilidades se tienen que entrenar y el mejor lugar para ello es el aula, que es una espacio seguro para fomentarlas.

–¿Qué importancia tiene ese entrenamiento?

–Solemos decir que los jóvenes de ahora no son responsables ni autónomos o que no tienen espíritu crítico, ¿pero les hemos permitido serlos durante la infancia y la adolescencia? No se trata de algo automático que llega cuando cumples los 18. La autonomía se trabaja, por ejemplo, desde el primer momento en el que en Infantil permites al niño atarse él solo los zapatos, en Primaria encargarse del material o en Secundaria organizar una reunión con el orden del día. Así es como se puede trabajar tanto la autonomía como el espíritu crítico en el aula.

Estamos acostumbrados a la inmediatez, pero los resultados se consiguen a largo plazo, porque la educación se cuece a fuego lento

–¿Puede que algunos critiquen un exceso de libertad para niños y adolescentes con esta metodología?

–Positivo no significa que los alumnos hagan lo que les dé la gana, no es el mundo “happy”, sino que propone amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Y la firmeza se resume en respetar las necesidades del adulto y también las normas de la sociedad, en este caso de una escuela. La amabilidad es respetar los tiempos y las necesidades de los alumnos.

–¿Es difícil aprender primero este nuevo modelo para poderlo practicar en el aula?

–Cuando el docente se apunta a un curso de este tipo es porque necesita ese cambio. Y no todos arrancan del mismo punto de partida. El primer paso es querer hacer un cambio y el segundo dejarse llevar y entender que no vas a perder el control de tu aula porque estés dando un espacio de libertad y responsabilidad, dos aspectos que deben ir de la mano.

–¿En qué sentido?

–La responsabilidad lleva a sentirse capaz. Cuando un niño de cinco años consigue abrocharse la chaqueta o en cursos superiores salir a exponer un trabajo, son pasos que se dan con los que ganan en independencia, autoestima y confianza en uno mismo. También se trata de una metodología basada en el aliento, en empoderar al niño para que se sienta capaz. Ahí está la diferencia entre alentar y elogiar. Lo segundo se basa en mi visión y aprobación como adulto, pero el aliento hace que el niño se siente satisfecho por lo que ha hecho. Es una motivación interna, no depende de la aprobación del otro.

Más allá del aula

–¿La Disciplina Positiva ayuda más allá del aula, en su desarrollo futuro?

–Su objetivo último es hacer ciudadanos responsables, críticos, independientes y autónomos.

–Una vez que el profesor hace el cambio, ¿qué beneficios puede observar en su clase?

–Primero, una tranquilidad y seguridad para el propio docente, porque ya no ve las cosas como un problema, sino como un reto que hay que solucionar. Por otra parte, se es consciente de que los resultados se consiguen a largo plazo, porque la educación se cuece a fuego lento. Estamos acostumbrados a la inmediatez, pero las habilidades de vida necesitan un entrenamiento. En un aula donde se aplica la Disciplina Positiva nos encontramos con un alumnado más autónomo, empático, con un mayor sentimiento de comunidad, que se enfoca en buscar soluciones y no culpables.