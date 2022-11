Mirada infantil al arte

Acercar la mirada de los más pequeños al arte abstracto y conceptual es el objetivo del taller “Eso que hacen los artistas”, destinado a alumnos de Primaria y que en estas semanas imparte Clara García Fraile en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Los primeros participantes en esta singular propuesta fueron los alumnos del colegio Riomanzanas, que se dejaron sorprender por algunas de las obras más representativas del arte moderno para luego realizar sus propias versiones, puesto que el taller está pensado para que sea totalmente participativo. “El objetivo es darle a los niños las herramientas necesarias para aprender a mirar obras de arte abstracto o conceptual y que las sepan disfrutar”, sintetiza Clara García Fraile.

Primeras dudas

“¿Qué hacen los artistas?” es la pregunta con la que arranca la actividad. Es la primera toma de contacto con los niños, que empiezan a dar sus opiniones, sacando a la luz pintores, pero también escultores, músicos, actores o bailarines. Enfoca luego García Fraile el debate hacia la pintura —protagonista del taller—, dejando claro que esta técnica no solo se da en los cuadros que se pueden ver en los museos, sino también en muchas paredes.

La pregunta más complicada de la sesión es la siguiente: “¿Qué es el arte?”, una cuestión que revoluciona a los participantes al no ponerse de acuerdo, pero a la que es muy complicado darle una respuesta única. En lo que sí que hay unanimidad es en señalar si los cuadros que la ponente les va enseñando en pantalla grande son o no son arte. “La joven de la perla”, “La maja" de Goya o “El nacimiento de Venus” forman parte, sin duda, del elenco de grandes obras de la Historia del Arte, de las que va desvelando algún detalle, al tiempo que más de uno comparte con el resto sus primeras experiencias visitando un museo y las obras artísticas que se encontró en las salas y que más le sorprendieron.

La polémica regresa en cuanto sale en el proyector la obra “Summertime”, de Jackson Pollock. Ahí los niños ya no ven una historia, no descubren imágenes claras, solo “pintarrajos” y “colores sin formas”, que no relacionan con una obra de arte. Pero descubren que ellos mismos pueden reproducir algo similar, utilizando además el mismo método que el pintor norteamericano. García Fraile les pone de música de fondo la canción con el mismo nombre que la obra —y que inspiró al propio autor— y les facilita lápices de colores para que, dejándose llevar por la música, pinten lo que les sugiere ese momento, trasmitan los sentimientos que les evoca, envueltos por la melodía en todo momento. Así descubren la primera gran diferencia entre arte clásico y contemporáneo: en uno se reconocen perfectamente las formas, en el otro hay que usar un poco más la imaginación para disfrutar de la obra.

Y es que estas nuevas corrientes surgieron después del descubrimiento y desarrollo de la fotografía, tras lo que fueron muchos los artistas que decidieron empezar a crear obras que representaran cosas diferentes a lo que ya podía captar una cámara de una forma rápida y eficaz.

De la pintura a la escultura

La pintura da paso después en el taller a la escultura, con Bárbara Hepworh o Duchamp, con sus objetos comunes convertidos en esculturas que han encontrado un sitio privilegiado en los museos. Durante todo el taller, los niños siguen utilizando su imaginación y sus manos para crear nuevos cuadros o incluso esculturas con objetos cercanos. Una forma de trabajar que los aleja de las ya perennes pantallas, algo que valora de manera especial la promotora de esta iniciativa.

Tras el taller, los niños aprenden que hay mucho más arte que el que ellos habían visto, el más figurativo. “Además, se dan cuenta de que pueden realizar obras de arte abstractas, que son capaces de crear y que con tener una idea y desarrollarla, se puede llegar a ser un artista”, anima Clara García Fraile.