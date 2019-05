Aprender para mejorar

Europa es un continente para aprender y más en el aspecto educativo. Así se ha entendido desde el programa "Feel Better, Learn Better, Live Better" (Sentirse mejor, aprender mejor, vivir mejor) cofinanciado por el programa Erasmus+KA229, que busca, entre otros objetivos, el intercambio de buenas prácticas entre docentes europeos y, por consiguiente, la mejora del bienestar de las escuelas implicadas.

Este ha sido el caso del CRA Guareña, donde un grupo de maestras ha podido ver cómo es el día a día en los colegios de un país como Finlandia, siempre a la vanguardia de la educación. "Hemos podido conocer de primera mano el proyecto que tiene el gobierno, llamado "Finish Schools on the Move" y que se basa en aumentar la movilidad y la actividad del alumnado", resume la directora del CRA, Laura Galán Alonso.

Así, como contrapunto a muchos padres españoles, que "hacen la vida de sus hijos demasiado fácil", en el sentido de que los llevan hasta la puerta del colegio en coche o cargan con su mochila, en estos colegios finlandeses se opta por dar libertad a los niños e incentivarlos a ser más activos. "Nos sorprendió mucho al llegar a una escuela de 350 alumnos encontrarnos en el patio del colegio unas 200 bicicletas", calcula la directora. La nieve o las temperaturas bajo cero no son excusa para llegar al colegio andando o pedaleando.

Pero la movilidad no se termina al sentarse en el pupitre. "También apuestan por un mayor número de recreos a lo largo de la jornada escolar. Se basan en los estudios que afirman que, tras 22 minutos de concentración, tu cuerpo y mente necesitan activarse, así que, cada 45 minutos de clase, salen al patio otros quince para practicar algún deporte", explica Galán, quien también aplaude otros aspectos del sistema finlandés, como la integración en el aula de niños con necesidades educativas especiales, la plena confianza en el profesor, la cooperación entre todos los sectores o el poder que tienen las familias como modelo a seguir para sus hijos. "Entras en las aulas o en la sala de profesores y se respira un ambiente de serenidad. Quizá sea un cambio de mentalidad del que tengamos que tomar nota", reconoce.

Pero también deja claro que, "después de visitar y conocer los colegios de Finlandia, no me sorprende que Castilla y León sea una de las comunidades autónomas que se sitúan en el podio de los mejores resultados, según el informe Pisa. A nivel curricular del alumnado, medios humanos y tecnológicos, no tenemos nada que envidiarles", subraya la maestra.

Este programa europeo ya comenzó el pasado año, con la visita de docentes a colegios de Budapest (Hungría) y Gante, en Bélgica. El proyecto de este año se cerrará, tras esta experiencia en Finlandia, con un viaje a Montpellier en mayo para conocer el sistema educativo francés. De cara al futuro, ya se está inmerso en un nuevo proyecto Erasmus+KA229 para los dos próximos cursos, con destinos a Italia, Macedonia y Bulgaria. Además, en el caso del CRA Guareña, su alumnado se acercará a la realidad de los colegios de Polonia e Italia.