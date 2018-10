"Los padres solo empiezan a tomar conciencia de las ampas cuando sus hijos pasan a Primaria"

Marina Álvarez toma las riendas este curso de la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) de Zamora, tras la marcha de José Antonio Felipe. Con sobrada experiencia en asociacionismo, uno de sus principales objetivos es instar a las familias a formar parte de las asociaciones de padres de sus centros escolares.

-¿En qué momento se encuentra la FAPA?

-Con falta de gente, por lo que en esta nueva etapa pretendo hacer un equipo fuerte y grande, con José Antonio Felipe, que seguirá colaborando. Busco gente que comience dando el paso como vocal y hago sobre todo un llamamiento a esos padres nuevos de Infantil, para que primero se incorporen a sus propias ampas y luego a la federación.

-¿Es complicado convencer a los padres de dar el paso?

-Es difícil para las ampas, así que más aún para la federación. Primero hay que estar en las asociaciones de padres, participar, estar asociados y hacer convivencia.

-¿Qué problemas son los que más preocupan a la FAPA?

-Nos encantaría que hubiera libros gratis para todos los niños en educación obligatoria. Hoy por hoy, está el programa Releo Plus, que se inició en las ampas y como la administración vio que funcionaba, lo constituyó con la misma filosofía de dar y recibir. Pero, desde hace dos cursos, con el Releo Plus, se prima a las rentas bajas y al resto, que puede donar, las castiga, porque si tu centro no tiene libros suficientes para surtir a los de rentas bajas no van a llegar para todos. Esas rentas bajas tienen garantizados los libros, ya que si su centro no tiene suficientes puede solicitar la beca dineraria. Desde la federación pretendemos conseguir que todos los niños tengan los libros de texto gratis.

-¿Sería bueno volver a los orígenes?

-Estamos animando a que las ampas vuelvan a hacer este tipo de intercambios de nuevo. Los libros de Bachiller e Infantil no entran en este programa y querríamos que se incluyeran. Muchas ampas están empezando a gestionar los de Bachiller, porque salen muy caros y se pueden reciclar.

-¿Cómo valora el bilingüismo en las aulas?

-No está funcionando como cabría esperar. Ha habido ya varias promociones de 4º de la ESO y el nivel que adquieren después de estar diez años, en el mejor de los casos, es un B2. Además, no hay auxiliares de conversación en todos los centros y se les carga a estos alumnos con dos horas lectivas más que al resto.

-¿Y el tema de los deberes?

-Debería de haber una coordinación entre asignaturas e incluso la posibilidad de poner deberes de manera individual. Por otro lado, que los periodos no lectivos lo sean también para los niños, sin deberes en navidad o Semana Santa. Como padre responsable, ya pondré a mi hijo a leer o escribir, pero que sea un descanso real para todos.

-¿La administración es receptiva a sus demandas?

-La federación de Zamora tiene una excelente relación con la Dirección Provincial de Educación. Fernando Prada siempre nos recibe y escucha para intentar solucionar el problema, si tiene posibilidades. Jamás hemos recibido un no de entrada y pretendo que siga esta buena sintonía.

-Este verano, las movilizaciones del ampa del colegio Arias Gonzalo lograron que no se cerrara un aula del centro. ¿Es un claro ejemplo de lo que pueden conseguir las asociaciones?

-Por supuesto, y además, siempre que sea un objetivo justo, la federación estará ahí para luchar en todo lo posible. El primer paso es el diálogo y los escritos, pero, en este caso concreto, además era razonable lo que pedían.

-¿Los padres son conscientes de la fuerza que tienen desde las federaciones como socios?

-Cuando sus hijos pasan a Primaria, empiezan a ser un poco conscientes de sus ampas. Realmente, la comunidad educativa la conformamos un triángulo en el que están lo alumnos, la administración y los padres. Y estos últimos tardan en darse cuenta de que también son necesarios. Acercarse a la federación les hace ver que los problemas que ellos tienen son los de más familias y si estudiamos entre todos la situación, seguro que tiene una solución.

-¿Cuáles son sus primeros objetivos al frente de la agrupación durante los próximos dos años?

-Empiezo con muchas ganas y queremos hacer muchas cosas, también unir a las ampas de la provincia. La junta directiva tiene en mente que las agrupaciones de los pueblos lleguen a la federación para tener interlocutores en las comarcas y que empiecen a tomar fuerza. Ahora tenemos ampas federadas en Toro y queremos que tenga el peso de otras como Benavente o Sanabria. Pero para ello se necesita la colaboración de todos los padres. Es importante que no se asusten de la administración, porque nos quiere y nos cuida.