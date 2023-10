El oncólogo y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), César Rodríguez, no solo intervino en la mesa redonda de la jornada sobre cáncer de mama organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, sino que también protagonizó la ponencia principal de la cita. En sus distintas alocuciones, el prestigioso profesional abordó la temática desde varios prismas que confluyeron en la realidad de que el cáncer de mama es aún el tumor más frecuente en España, más allá de que se haya producido una caída en la mortalidad "especialmente visible desde los años 90". El ponente destacó los avances realizados en la materia mediante una mejoría del conocimiento de la biología y una tarea clave en el ámbito de la "prevención diagnóstica".

Rodríguez recalcó que el cáncer "es una enfermedad dinámica" y subrayó la importancia de "encontrar mecanismos de resistencia" en aras de combatirla. En ese camino, el profesional admitió el avance que supone la inmunoterapia en los casos donde se puede aplicar y quiso poner sobre la mesa que "el punto de mejora clave" es lo que tiene que ver con los hábitos de las personas. "Un tercio de las muertes por cáncer se debe a factores evitables, como el consumo de tabaco, las infecciones, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la dieta o factores ambientales", enumeró César Rodríguez, que animó a las pacientes a seguir el eslogan "Nunca dejes de creer".

Rubén Sánchez: "No siempre hay red de apoyo"

Una de las voces que se escuchó durante la mesa redonda celebrada en el salón de actos del Campus Viriato fue la de Rubén Sánchez, psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que explicó ante el público cómo es el trabajo que lleva a cabo el colectivo desde su ámbito: "El cómo accedemos al paciente siempre es con la excusa de informar y prestarnos a estar ahí", explicó el especialista, que destacó que "cada cáncer es único y cada persona también". De ahí que la terapia individualizada sea clave desde el punto de vista del experto.

En esa línea, los profesionales de la Asociación Española contra el Cáncer a veces se encuentran con "gente que tiene una red de apoyo", pero no siempre es el caso: "Damos nuestro respaldo a quien lo necesite", recalcó Rubén Sánchez, que abordó uno de los asuntos que también se mencionaron desde la mesa durante otras intervenciones y que tiene que ver con el hecho de que "hay muchas personas que cuando peor lo pasan es cuando han conseguido superar la enfermedad".

Sea cuando sea el momento en el que los pacientes tienen la necesidad de reclamar ayuda, Sánchez insistió en que la Asociación Española contra el Cáncer tiene "muchos recursos para ser una bala en la recámara". "Queremos que las personas sepan dónde estamos, porque apareceremos si nos necesitan", zanjó.

Montserrat Juan: "Hace mucho más la parte psicológica por la física que la física por la psicológica"

Otra de las visiones que pudieron escuchar los asistentes a la jornada organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA fue la de la enfermera de la Unidad de Patología Mamaria de Zamora, Montserrat Juan, que aprovechó la oportunidad para explicar algunos de los procesos que se llevan a cabo desde su área: "Cuando me llegan a mí en una semana están citados, listos y en un mes operados si es que es cirugía", enumeró la profesional de la provincia, que habló en masculino y que lamentó que este año ha tenido que ver más casos de hombre de los que son habituales y de los que deberían darse.

Aparte de esa circunstancia, Juan incidió en que una de las claves de su trabajo es "agilizar" y dar paso al "mejor tratamiento en el menor tiempo posible". A partir de ahí, los profesionales realizan un seguimiento constante que tiene un importante componente humano: "Se lo digo a los pacientes: llamadnos para lo que se necesite. Si puedo ser enlace entre unos especialistas y otros no tengo ningún problema. Soy el punto de referencia y me enorgullezco de ello", recalcó la ponente.

Además, los propios sanitarios también van "Intentando aprender con los pacientes" y van extrayendo sus propias conclusiones: "Hace mucho más la parte psicológica por la física que la física por la psicológica".

María Ángeles Rodríguez: "He sabido gestionar los momentos y vivir"

El testimonio de las personas que sufren de manera directa el cáncer de mama aporta siempre una visión concreta de lo que supone para la gente el proceso desde el diagnóstico hasta la curación. En el caso de María Ángeles Rodríguez, además, hablamos de una mujer que ha vivido esta realidad desde la óptica de la paciente tras pasarlo previamente como cuidadora. "Creo que algo que es vital es que todo lo he pasado muy acompañada", explicó la ponente, que admitió que vivió "peor" la experiencia como alguien cercano al paciente que como directamente afectada. "Saqué mucho beneficio de mis vivencias, pero tengo claro que lo que hay que hacer siempre es escuchar mucho a los médicos", remarcó.

Más allá de eso, Rodríguez admitió que ella decidió "vivir la vida y aprovechar el momento" y que sacó de todo el proceso el hecho de ser fuerte, una circunstancia que no es óbice para que esta mujer siga sintiendo las secuelas, más allá de que siga bailando, paseando y llevando una vida completamente normalizada: "Esas cosas se pasarán o tendré que seguir viviendo con ellas", reconoció la ponente, que dejó claro que nunca se ha sentido enferma: "He sabido gestionar los momentos y mi opinión es que eso lo más importante. Siempre he confiado", concluyó la participante en la jornada.