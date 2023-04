Entre la libertad de expresión y de prensa y la diseminación de mentiras y desinformación hay una fina y a menudo borrosa línea. Por ella transitó peligrosamente Fox News, el canal conservador del imperio de Rupert Murdoch, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, emitiendo y colgando en su web y redes sociales información falsa sobre el supuesto e inexistente fraude electoral que sin pruebas aseguraban que había ocurrido Donald Trump y aliados como los abogados Rudy Giuliani y Sidney Powell. Dominion Voting Systems, una de las compañías señaladas en esa desinformación y mentiras, decidió en marzo de 2021 presentar una demanda civil por difamación contra la corporación Fox. Y este martes se ha iniciado en Wilmington (Delaware) el esperado juicio de este caso, cuyas profundas implicaciones en lo referido a la primera enmienda pero también a la responsabilidad de los medios hacen que se siga con enorme expectación.

Tras concluir la selección del jurado popular, compuesto por 12 integrantes (y 12 alternativos), los argumentos de ambas partes han dado el pistoletazo de salida de un juicio, presidido por el magistrado Eric Davis, que se estima que se puede prolongar seis semanas. Y en él pueden ser llamados al estrado para testificar el propio Murdoch y su hijo Lachlan, ejecutivos de Fox Corporation; directivos de su poderosa e influyente cadena insignia en EEUU, así como presentadores estrella como Tucker Carlson, Sean Hannity, Maria Bartiromo o Jeanine Pirro.

Un caso sólido

Dominion, que reclama una compensación de 1.600 millones de dólares, ha construido un caso que numerosos expertos legales consideran inusualmente sólido en el complejo y exigente universo de las demandas por difamación. En su núcleo están 20 instancias en que la audiencia de Fox pudo ver o leer en la web de Fox News, sus redes sociales y en seis de los programas de la cadena afirmaciones difamatorias sobre la empresa, como que la había cambiado votos a favor de Joe Biden, había pagado sobornos al gobierno y había sido fundada en Venezuela para trucar elecciones a favor de Hugo Chávez, afirmaciones infundadas que hacían personajes como Giuliani y Powell o los presentadores.

La compañía asegura que detrás de esas emisiones había una motivación económica, pues los ejecutivos del imperio mediático y la cadena temían que la audiencia fiel a Trump, que había sido un importante motor de crecimiento y estaba ya molesta porque Fox News hubiera certificado la victoria de Biden, se fugara a canales aún más a la derecha si no daban pábulo a las denuncias del derrotado presidente y sus aliados.

A través de deposiciones y de comunicaciones entre ejecutivos y presentadores que se han conocido públicamente en la fase preliminar se ha comprobado que en Fox News y en las más altas esferas de la corporación dudaban de la veracidad o incluso eran conscientes de la falsedad de las afirmaciones sobre Dominion y el supuesto fraude, pero siguieron dándoles espacio. Tucker Carlson, por ejemplo, escribió en un mensaje: "Sidney Powell está mintiendo, le he pillado, es una locura". En su deposición Rupert Murdoch admitió al ser preguntado sobre si podría haber mantenido a los abogados fuera de antena: "Podría haberlo hecho pero no lo hice". Y hay también comunicaciones que prueban la preocupación por el potencial impacto negativo en audiencias y resultados económicos si no se aireaban las denuncias sobre supuesto fraude.

El reto de la "malicia premeditada"

En la fase preliminar el juez Davis ha dado ya algunos pasos que complican las cosas para Fox y aseguró que “las pruebas desarrolladas en este proceso civil demuestran que está cristalinamente claro que ninguna de las declaraciones relacionadas con Dominion sobre las elecciones de 2020 son verdad”.

Lo que complica la misión del jurado, y de los abogados de Dominion, es que para demostrar la difamación en EEUU no basta con probar que Fox News emitió esas mentiras y desinformación. Deben quedar probado que la cadena y su compañía matriz actuaron “con malicia premeditada” y “desprecio temerario” por la verdad, los estándares que fijó en 1964 la sentencia del Tribunal Supremo New York Times Co v. Sullivan. Y para ello hay que demostrar que Fox “tenía serias dudas sobre la veracidad de la publicación” o tenía “alto nivel de conciencia de su probable falsedad”.

En otro revés para la corporación mediática, el magistrado estipuló que los abogados de la compañía no podrán argumentar que su cadena cubrió las mentiras sobre Dominion porque la fijación de Trump con el supuesto fraude les daba supuestamente valor noticioso. Además, el juez dijo que la cadena no puede afirmar que no es responsable por lo que dijeran sus invitados, pues Fox News tiene la responsabilidad de asegurar que la información que emite es ajustada a la realidad. Y ha dicho que planea nombrar a un investigador especial para saber si Fox ha retenido evidencias relevantes en la fase previa. (La compañía además se tuvo que disculpar por no revelar hasta el pasado viernes que Rupert Murdoch seguía manteniendo un puesto ejecutivo en Fox News).

Libertad de prensa o responsabilidad

Fox ha denunciado en un comunicado que “la demanda es una cruzada política en busca de beneficio económico” y asegura que “el coste real serían preciados derechos de la primera enmienda”. Es una línea argumental con la que concuerdan algunos observadores legales y expertos en medios de comunicación, que temen que si Fox pierde se habrá un torrente de demandas contra otros medios.

Otros, en cambio, creen que es necesario hacer a la cadena responsable y ven el juicio como un referendo simbólico sobre la cultura de “hechos alternativos” que definió la presidencia de Trump. “Parece que la desinformación está siendo sometida a juicio”, le ha dicho a The Washington Post Jonathan Peters, profesor de derecho de medios de comunicación en la Universidad de Georgia.

Expectación

Las cámaras no están permitidas dentro de la corte y este mismo martes era expulsada de la sala una trabajadora de relaciones públicas de Fox que había tomado fotos del jurado (y que antes de marcharse denunció que había reporteros tuiteando desde el tribunal, también prohibido). Pero hay numerosos reporteros presentes, y otros siguiendo el juicio en una sala contigua desde la que sí pueden usarse ordenadores.

El proceso ha desatado enorme expectación e intensa cobertura en EEUU, y más que posiblemente llevará al estrado a testificar a Rupert Murdoch, cuyos abogados intentaron infructuosamente evitar que fuera llamado a comparecer. Alegaron los riesgos de contagio de Covid a sus 92 años. Pero Murdoch tenía en su agenda su propia boda (luego cancelada) y viajes a Los Ángeles, Montana, Londres y Nueva York. Y el juez Davis les recriminó los intentos de evitar la comparecencia del magnate: “No me hagan parecer idiota”, les dijo.