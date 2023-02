El alto diplomático chino Wang Yi ha emplazado a Estados Unidos a mostrar "sinceridad", "corregir sus errores" y "reparar el daño" provocado a las relaciones bilaterales tras el derribo "histérico" de un globo chino en la conocida ya como 'crisis de los globos'.

Wang, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), se ha reunido este sábado en Alemania con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, a quien ha explicado que el globo era un "aerostato civil" con "capacidad de autodirección limitada" que entró en espacio aéreo estadounidense debido a vientos de poniente que lo desviaron de su rumbo previsto. Por ello considera que Estados Unidos debería haber gestionado el incidente de forma "conjunta", "racional" y "profesional".

Wang ha destacado ante Blinken que China considera que Estados Unidos ha "abusado" del uso de la fuerza para derribar el globo "perdido" que entró en territorio estadounidense por motivos de "fuerza mayor", según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicado este domingo y recogido por el diario oficialista 'Global Times'.

El Departamento de Estado norteamericano ha descrito una tensa reunión con Wang en la que Blinken ha denunciado el vuelo del globo como una "violación inaceptable de la soberanía de Estados Unidos y el derecho Internacional", según el portavoz del Departamento, Ned Price.

Blinken subrayó ante su homólogo "que este acto irresponsable nunca más debe volver a ocurrir". "El secretario dejó en claro que Estados Unidos no tolerará ninguna violación de nuestra soberanía", ha añadido Price.

El derribo del globo "civil" chino sobre el Atlántico es una "farsa política" creada por Washington "por necesidades políticas internas". "Una acción tan impensable e histérica es, sin duda, un uso excesivo de la fuerza y viola claramente la práctica común y el derecho internacional pertinente", dijo Wang previamente durante su intervención en la 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Desgraciadamente, Estados Unidos ignoró los hechos básicos y envió descaradamente un caza a derribar con un misil el aerostato, que no representaba una amenaza, aseguró.

Wang destacó que "muchos globos están sobrevolando la Tierra todos los días". "¿Quiere Estados Unidos derribarlos todos? Una acción así no es una prueba del poderío estadounidense, sino exactamente lo contrario", argumentó.

El diplomático chino atribuyó el revuelo causado a la "percepción errónea y el juicio estratégico equivocado de Estados Unidos sobre China". Mientras China basa su relación con Estados Unidos en "el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancias compartidas", Estados Unidos considera a China como "el desafío geopolítico y competidor estratégico más serio" y "está utilizando todos los medios posibles para bloquear y reprimir a China con esa visión errónea de China", enfatizó.

El derribo del globo ocurrió además en la víspera de una visita planificada de Blinken a Pekín, suspendido debido a la crisis. Responsables del departamento aseguran que el viaje sigue en pie y se dará una nueva fecha cuando las condiciones sean las adecuadas.

Competencia justa

En un sentido más amplio, Wang apuntó que China "nunca ha temido la competencia a pesar de todo lo que Estados Unidos habla de competir con China, pero la competencia debe ser justa y basada en reglas".

Así, se refirió a la Ley CHIPS y Ciencia de Estados Unidos, una norma "unilateral y egoísta" que utiliza el poder del Estado para reprimir a las empresas chinas, viola las normas de la Organización Mundial del Comercio y perturba gravemente la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales.

"La ley demuestra que Estados Unidos está en contra del libre comercio que defiende. No sólo socavará los derechos e intereses legítimos de todos los demás países, sino que también comprometerá la credibilidad y los intereses de Estados Unidos mismo", advirtió.

Reunión entre China y EEUU

También se ha reunido con Wang el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Yoshimasa Hayashi, quien trasladó al dirigente chino que en caso de una incursión de un globo chino en su espacio aéreo sin permiso supondría una intrusión.

Hayashi y Wang se han reunido durante 50 minutos en la ciudad alemana de Múnich, donde se celebra este fin de semana la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Le he dicho que si un globo entra en el espacio aéreo de nuestro país sin nuestro permiso se considerará como una intrusión. No importa de qué país venga", ha advertido Hayashi tras la cita, informa el diario 'The Japan Times'.

Ambas partes han acordado mantener esta misma semana un encuentro sobre seguridad con altos cargos de Defensa y Asuntos Exteriores, el primero de este tipo desde febrero de 2019.