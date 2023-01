El fútbol tampoco se libra de la disputa diplomática que mantienen Marruecos y Argelia. La federación marroquí de fútbol ha anunciado que no va a participar en el Campeonato Africano de Naciones (CHAN) que se celebra en el país vecino. Defienden que las autoridades argelinas no han autorizado un vuelo directo entre Rabat y Argelia para que viaje la selección marroquí. Ambos países tienen actualmente las relaciones diplomáticas rotas y, hace más de un año, Argelia decidió vetar su espacio aéreo a toda aeronave marroquí.

El anuncio de Marruecos llega el día antes de que empiece esta competición en la localidad argelina de Constantina. La selección marroquí fue la ganadora de la última edición de este torneo, en el que solo pueden participar jugadores que compiten en las ligas de sus países de origen. En Argelia consideran que sus vecinos han “boicoteado” este campeonato y critican que Marruecos condicionó su participación a que la selección volara directamente de Rabat a Constantina. Según el medio argelino TSA, el pliego de condiciones del concurso de la CHAN no obliga al país anfitrión a expedir autorizaciones para vuelos directos.

Argel considera que Rabat quería saltarse la actual restricción del espacio aéreo argelino para los aviones marroquís. Incluso el Ministro de Juventud y Deportes argelinos dejó claro que esto no sería posible, porque las cuestiones de soberanía están por encima de toda consideración, defendió el dirigente, según explica este medio. La federación marroquí defiende que solicitó la autorización de vuelo a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) el 22 de diciembre y que en principio fue afirmativa. Aunque relata que a falta de 24 horas para que empiece a rodar el balón, las autoridades argelinas no han dado luz verde.

Ambos países mantienen una disputa histórica, con el Sáhara Occidental como uno de los principales motivos de desencuentro. Incluso las fronteras terrestres entre ambos países llevan cerradas desde 1994. Esta disputa dio un salto el verano de 2021, cuando Argelia rompió relaciones con Marruecos y lo acusó de “actos hostiles”, además de cerrar su espacio aéreo.

Disputa continua

En los últimos meses, prácticamente todo lo que involucraba a los dos vecinos ha sido motivo de desencuentro. Por ejemplo, en la última Cumbre de la Liga Árabe, que se organizó en Argel, el monarca marroquí, Mohamed VI, decidió no participar en el último momento. Aunque fue invitado por las autoridades argelinas y en un principio mostró su intención de viajar, finalmente no lo hizo argumentando que no se daban las condiciones necesarias.

El fútbol y el deporte no se han escapado de batalla diplomática. La última camiseta de la selección argelina de fútbol fue criticada por Marruecos y pidió a Adidas su retirada al considerar que era un “robo de patrimonio cultural”, porque consideraban que estaba inspirada en los “azulejos marroquíes”. En el último Mundial, en el que Marruecos logró llegar hasta semifinales, en las redes sociales, muchos usuarios y medios marroquíes criticaron que los informativos televisivos argelinos no informaban de las victorias de los Leones del Atlas.

La polémica por la decisión de Marruecos de no participar en la CHAN, no se va a quedar aquí. Algunos medios argelinos explican que Marruecos corre el riesgo de ser sancionado por la CAF (Confederación Africana de Fútbol), aunque por ahora, no se han pronunciado. Esta disputa es solo la antesala de otra posible trifulca, ya que ambos países también compiten para albergar la próxima Copa de África, que se jugará el 2025.