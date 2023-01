El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció este martes a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por recibir a los migrantes que no sigan los cauces establecidos en la nueva política migratoria estadounidense, que acogerá hasta 30.000 nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos al mes. "Quiero agradecerle, señor presidente, por dar un paso adelante y recibir en México a aquellos que no sigan los caminos legales que hemos establecido, en vez de intentar cruzar la frontera entre nuestros países", dijo al finalizar la reunión trilateral con López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló este martes que a unos días de implementar su nueva política migratoria de Estados Unidos se ha logrado reducir “drásticamente” el número de venezolanos que buscan atravesar de México a ese país. “(Ha sido un) programa exitoso que tuvimos para Venezuela para brindar procesos seguros, humanos y ordenados para quienes buscan asilo. Esto ha reducido el número de personas que tratan de cruzar ilegalmente a la frontera. El número de venezolanos ha bajado drásticamente”, resaltó el mandatario estadounidense.

Estados Unidos anunció la semana pasada que acogerá hasta 30.000 migrantes de dichos países siempre y cuando accedan a su territorio por vía aérea y nunca a través de la frontera terrestre, en cuyo caso serán deportados a México. Biden remarcó que la región afronta cifras migratorias inéditas en la historia y que por ello debe abordarse mediante el trabajo conjunto de los tres socios norteamericanos. "Quiero agradecerle también por recibir en México a aquellos que no siguen esa misma ruta y buscan otros destinos", ahondó.

El mandatario estadounidense recordó que el domingo pasado, antes de desplazarse a Ciudad de México, realizó una visita a la localidad de El Paso (Texas), en la que dijo que habló sobre el asunto migratorio con funcionarios de Estados Unidos tanto en su territorio como en el mexicano.

Biden, López Obrador y Trudeau se reunieron este martes durante varias horas en el Palacio Nacional, donde la migración fue uno de los puntos principales. "El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud. Se llegaron a importantes acuerdos de los tres países en beneficio de nuestros pueblos", dijo López Obrador. También agradeció a Trudeau por el programa para otorgar visas de trabajo a jornaleros y obreros que ya beneficia a 25.000 mexicanos. "Es un camino a seguir, el de la migración ordenada, el primer ministro Trudeau es un gran aliado de México. El presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación, de amistad sincera, de respeto a nuestros paisanos, que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos", sentenció.

Comité sobre importaciones

López Obrador también anunció este martes que acordó junto con Estados Unidos y Canadá la creación de un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte. “Acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales para lo cual se creará un Comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte”, dijo el mandatario mexicano tras la reunión trilateral que sostuvo con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau. El mandatario mexicano detalló que el objetivo es ser cada vez más autosuficientes y refirió que el Comité contará con 4 integrantes de cada país.

Por otro lado, López Obrador pidió también a Biden que insista ante el Congreso estadounidense para aprobar una reforma migratoria que regularice a los millones de mexicanos que viven en ese país. "Le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista (en la reforma migratoria), y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo, y por eso lo planteo, además le tengo plena confianza al presidente Biden", declaró tras la Cumbre de Líderes de América del Norte que ocurrió en Ciudad de México. "Le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos", añadió.

La Cumbre de Líderes de América del Norte, conocida como de los 'Tres Amigos', se realizó este martes con la participación de los tres mandatarios, quienes trataron temas relacionados con migración, seguridad, la economía y asuntos internacionales.