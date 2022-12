El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha elevado el tono varios decibelios este jueves al hablar abiertamente de que a día de hoy "el riesgo de escalar a una guerra nuclear es enorme". En una rueda de prensa en Moscú, el jefe de la diplomacia del Gobierno de Vladímir Putin ha remarcado que la seguridad de Europa debe rehacerse de arriba a abajo y ha culpado a Occidente de que instituciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no estén funcionando como deberían.

Lavrov ha recordado que Putin y el presidente de EEUU, Joe Biden, firmaron en junio de 2021 una declaración que subrayaba que no puede haber vencedores en una guerra nuclear, documento que más tarde cinco potencias nucleares suscribieron.

"Occidente está haciendo exactamente aquello contra lo que se creó la OSCE: está cavando líneas divisorias", ha asegurado el diplomático. "La decisión (de reestablecer relaciones) corresponde a Occidente, que ha estado destruyendo sistemáticamente todo lo que se estableció como los principios para el funcionamiento de una organización paneuropea única llamada OSCE durante todas estas largas décadas" ha señalado Lavrov.

Además el veterano diplomático ruso ha vuelto a marcar distancias con Occidente. "Las viejas relaciones entre Rusia y Occidente no volverán a ser como antes", ha asegurado en la rueda de prensa de seguridad europea en Moscú. Durante el encuentro con la prensa, el diplomático ha señalado a Estados Unidos y la Unión Europea como culpables del conflicto rusoucraniano al no tener fuerza de voluntad para prevenirlo. "Estábamos listos para ir más allá y decir que no solo no se debe desencadenar una guerra nuclear, sino que cualquier guerra entre potencias nucleares también es inaceptable. Incluso si alguien decide iniciarla por medios convencionales, el riesgo de escalar a una guerra nuclear es enorme” ha apuntado sobre el conflicto actual con Ucrania Lavrov.

La ofensiva rusa

También ha culpado a la OTAN de rechazar las propuestas de garantías de seguridad que Moscú le trasladó en diciembre del pasado 2021 y que habrían llevado al despliegue de tropas rusas en Ucrania. Estas pedían que la Alianza Atlántica no aceptara a más países exsoviéticos en su organización, que no hubiera bases estadounidenses en territorio post-soviético y limitar mutuamente el despliegue de armas. En la misma rueda de prensa también ha defendido las acciones de su Ejército ante un periodista que le ha preguntado por los bombardeos en Ucrania, incluyendo el territorio que Rusia se anexionó –sin reconocimiento de la comunidad internacional– en septiembre y por lo tanto considera propio.

"En Stalingrado también bombardeábamos a nazis", ha sentenciado. Añadió que la infraestructura energética bombardeada por las Fuerzas Armadas rusas "proporciona potencial de combate a las fuerzas armadas de Ucrania, a los batallones nacionalistas, y de ellas depende la entrega de una gran cantidad de armas que Occidente cede a Ucrania para matar rusos".