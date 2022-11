Cuatro veces ha insistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en atribuir la “única responsabilidad” de la guerra de Ucrania a Vladimir Putin en la mañana de este sábado. Y al culpar al presidente ruso en su salutación a los diputados reunidos en Madrid en la 68 Asamblea Parlamentaria de la OTAN, ha corroborado el principal eje argumental de esta reunión internacional. Parlamentarios de los países miembros de la organización se sientan este fin de semana, cinco meses después de la cumbre de Madrid de la Alianza Atlántica, en un importante hotel madrileño para hablar de los desafíos que tienen por delante los aliados.

Las discusiones se reparten en torno a las perspectivas económica, diplomática, militar, política y científica. Cada una de estas claves tiene dedicada una sala y una reunión, con la respectiva presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ya mencionada Robles; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Con ellos, 269 miembros de los parlamentos de los 30 países miembros (en una próxima edición se incorporarán de pleno derecho los de Suecia y Finlandia) y un centenar de delegados de estados colaboradores de la Alianza.

El objetivo de la reunión es evaluar hasta qué punto la OTAN sigue las recomendaciones elevadas por sus parlamentarios. Pero, en la práctica, la reunión tiene mucho de ocasión para el contacto entre las distintas sensibilidades políticas de los países miembros con uno en especial, que está soportando una agresión militar de alto riesgo estratégico global. Ucrania tiene un asiento en primera fila de la reunión militar, entre las mesas del Reino Unido y Turquía. Hay de hecho una delegación de seis enviados de Kiev tejiendo relaciones con las distintas delegaciones en las salas, los pasillos y las pausas para café.

Más misiles para Ucrania

En la reunión dedicada a los temas militares, la delegación ucraniana ha recordado directamente a la ministra Robles que su país precisa más medios para defenderse de los bombardeos rusos. “Estamos muy lejos de lo que necesitamos para vencer a este monstruo, que está destruyendo nuestra infraestructura, creando situaciones desesperadas”, ha dicho Ivana Mikhailiuk ante la asamblea. Y ha especificado una necesidad de “sistemas Hawk” y morteros de 120 milímetros. Con la primera petición se refería a baterías de misiles antiaéreos lanzables desde tierra y guiados por radar.

Robles le ha respondido que España ya ha enviado cuatro lanzadores Hawk a Ucrania y “están comprometidos otros dos más”. “Hay razones para no detallar todo el material que se está enviando”, ha dicho la ministra Robles, antes de afirmar: “Somos conscientes de que la prioridad en este momento son las defensas antiaéreas”. Robles ha adelantado que “esta misma semana saldrá un suministro importante” y ha opinado que “no se trata de que cada país envíe lo que le sobra, si no que coordinadamente veamos lo que cada país puede aportar”. Lo ha dicho en el mismo sábado en que retornan a Ucrania los primeros 26 militares ucranianos entrenados en España. Las rondas de adiestramiento continuarán con otros grupos de 300 en instalaciones militares de Toledo.

Crímenes de guerra

La guerra de Ucrania "no tendrá un punto final sin un tribunal que examine los crímenes que se están cometiendo", ha asegurado la diputada socialista y exmilitar Zaida Cantera, presidenta de la delegación española, preguntada por este diario. Cantera ha dicho que "como demócratas no podemos dar por descartado que un tribunal internacional juzgue a los culpables". Cantera no ha dado por imposible que algún día un nuevo juicio de Nüremberg siente en el banquillo a Putin y sus generales, y ha recordado el precedente de la ex Yugoslavia y el tribunal internacional que juzgó a Milosevic.

En rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el congresista norteamericano Gerald E. Connoly, ha respondido a este diario sobre la aún incumplida petición de los diputados de que la Alianza cuente con un centro dedicado a fomentar la resiliencia democrática. "Si usted visita la sede de la OTAN verá un hermoso edificio, un escenario de la guerra de las galaxias, pero entre despachos dedicados a estrategia, a recursos sin cuento, no hay un solo armario dedicado a fomentar la democracia -ha explicado-, pero es un compromiso de 29 de los miembros, un compromiso clave, y al que ningún aliado debe temer". Para Connoly, conviene no olvidar que "la OTAN es una organización política".

Celebrando la unidad

Antes de esta principal reunión de las que se celebran simultáneamente, la ministra de Defensa se ha detenido a saludar a una de las integrantes de la delegación ucraniana. “Las imágenes que he podido ver de la liberación de Kherson son realmente emocionantes. Enhorabuena”, le ha dicho Robles. La titular de Defensa ha celebrado la unidad y resolución que muestra la Alianza Atlántica en “plantarle cara a la invasión del único responsable de esta guerra, que es Putin”. Para Robles, “Putin está fracasando no solo por la heroica resistencia de los ciudadanos de Ucrania, también por la unidad de los aliados de la OTAN”.

Esa unidad persiste, en opinión de la ministra, ante una guerra para la que no se prevé “un final próximo” y representa “un esfuerzo de alta intensidad sostenido en el tiempo”, ha dicho en un segundo turno de intervención el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro Esteban López-Calderón.

Margarita Robles ha subrayado un dato de la encuesta del CIS conocida este viernes: más de un 75% de los ciudadanos españoles “están muy preocupados por lo que ocurre en Ucrania. Y un 66% están totalmente de acuerdo con el presupuesto de Defensa”, ha señalado. Todo ello en un escenario inquietante, que se puede prolongar mucho en el tiempo, que la ministra ha resumido así: “Es un ataque físicamente al territorio de Ucrania, pero es además un ataque a los valores de todos nosotros. Hoy es Ucrania la atacada, pero cualquiera de nosotros puede ser atacado”.