El Gobierno de Ucrania ha anunciado este jueves que el acuerdo alcanzado en julio con Rusia para la exportación de grano desde puertos ucranianos será prorrogado durante 120 días, si bien ni Moscú ni las partes garantes se han pronunciado al respecto.

"La iniciativa para el transporte seguro de productos agrícolas en el mar Negro ha sido extendida 120 días", ha indicado el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksander Kubrakov, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook. Así, ha dicho que "la decisión acaba de ser tomada en Estambul" y ha agregado que "Naciones Unidas y Turquía siguen como garantes de la iniciativa". Las negociaciones se habían intensificado recientemente ante la expiración este sábado del acuerdo vigente.

En este sentido, ha desvelado que Kiev había abogado por extender la iniciativa "durante al menos un año" e incluir el puerto de Mikolaiv, al tiempo que ha hecho hincapié en que Ucrania "está a la espera de respuesta".

Kubrakov ha defendido que "las exportaciones agrícolas ucranianas siguen siendo una herramienta efectiva para hacer frente a la crisis global de alimentos" y ha destacado que desde la entrada en vigor del acuerdo han sido exportadas más de once millones de toneladas de productos a 38 países del mundo. "Es una cantidad significativa, pero no es suficiente. El mercado global no puede reemplazar a corto plazo los productos agrícolas ucranianos. Al mismo tiempo, es imposible incrementar nuestra comida para el mundo", ha explicado el ministro ucraniano.

"También es importante garantizar la operación efectiva del Centro Conjunto de Coordinación. Han presentado sus propuestas para solucionar los problemas existentes. Debemos usar todo el potencial de exportación de nuestros puertos para que el mundo reciba rápidamente las cantidades de comida que necesita", ha zanjado.

Kubrakov ha indicado además en su cuenta en Twitter que el acuerdo "es otro paso importante en la lucha global contra la crisis alimentaria". "Estamos esperando el anuncio oficial de los líderes de Naciones Unidas y Turquía", ha reseñado, sin que Rusia se haya pronunciado por ahora.

Rusia y Ucrania firmaron el 22 de julio un acuerdo tras la mediación de Turquía y Naciones Unidas para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes, pacto que quedó interrumpido brevemente por las acusaciones de Moscú contra Kiev por supuestas amenazas a la seguridad del corredor. Finalmente, Moscú anunció su vuelta al acuerdo tras citar "garantías" ucranianas, si bien Kiev negó haber realizado concesiones.